Thêm CLB của cầu thủ nhập tịch Indonesia có thể bị LĐBĐ Hà Lan xử thua 0-3

Sau vụ Dean James, đến lượt hậu vệ tuyển Indonesia Nathan Tjoe-A-On (Willem II) trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hà Lan khi bị CLB TOP Oss (Hạng 2 Hà Lan) khiếu nại liên quan đến hộ chiếu và giấy phép lao động.

Theo truyền thông Hà Lan, TOP Oss đã gửi đơn lên LĐBĐ Hà Lan (KNVB), yêu cầu tổ chức lại trận thua 1-3 trước Willem II ở vòng 31 giải Hạng 2 Hà Lan, với lý do Nathan Tjoe-A-On không đủ điều kiện thi đấu. Ở trận này, cầu thủ 24 tuổi đá trọn 90 phút và góp sức giúp Willem II giành chiến thắng.

Động thái của TOP Oss được cho là "đi theo" NAC Breda (GIải VĐQG Hà Lan), đội trước đó cũng gây tranh cãi khi yêu cầu đá lại trận gặp CLB Go Ahead Eagles vì trường hợp tương tự với Dean James.