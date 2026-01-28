Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đong đầy cảm xúc

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình đặc biệt "Hai tay xây dựng một sơn hà". Chương trình được truyền hình trực tiếp tại 4 địa phương: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP HCM.

Tại TP HCM, cầu truyền hình được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP HCM (phường Xóm Chiếu, TP HCM). Tham dự chương trình tại TP HCM có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân...

Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu TP HCM. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" tái hiện mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó sau 30 năm tìm đường cứu nước, đặt nền móng cho đường lối cách mạng Việt Nam: xác lập phương pháp đúng đắn, xây dựng căn cứ, tổ chức lực lượng, huy động sức dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.

Thông điệp trọng tâm của cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" khẳng định: dân tộc Việt Nam từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay hoàn toàn có thể vươn xa hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và nội lực của thời đại mới; mỗi cá nhân là một "bàn tay" góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu, đong đầy cảm xúc

Cầu truyền hình được tổ chức theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại", gồm 3 chương: "Đôi tay vạch đường", "Vòng tay nhân dân" và "Giương cao ngọn cờ". Chương trình không chỉ "kể lại lịch sử" mà còn "mở một cuộc đối thoại với hiện tại".

Được biết, bốn điểm cầu của chương trình hội tụ những tọa độ lịch sử đặc biệt: Cao Bằng là nơi Bác trở về, Nghệ An có mảnh đất quê hương Kim Liên, TP HCM là nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước và Hà Nội là nơi hội tụ, Thủ đô nghìn năm văn hiến.