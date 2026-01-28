Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đong đầy cảm xúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đong đầy cảm xúc

Kim Ngân

(NLĐO) - Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” lan tỏa cảm xúc thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình đặc biệt "Hai tay xây dựng một sơn hà". Chương trình được truyền hình trực tiếp tại 4 địa phương: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP HCM.

Tại TP HCM, cầu truyền hình được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP HCM (phường Xóm Chiếu, TP HCM). Tham dự chương trình tại TP HCM có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân...

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu TP HCM. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" tái hiện mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó sau 30 năm tìm đường cứu nước, đặt nền móng cho đường lối cách mạng Việt Nam: xác lập phương pháp đúng đắn, xây dựng căn cứ, tổ chức lực lượng, huy động sức dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.

TIN LIÊN QUAN

Thông điệp trọng tâm của cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" khẳng định: dân tộc Việt Nam từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay hoàn toàn có thể vươn xa hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và nội lực của thời đại mới; mỗi cá nhân là một "bàn tay" góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" - Ảnh 2.
Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" - Ảnh 3.
Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" - Ảnh 4.

Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu, đong đầy cảm xúc

Cầu truyền hình được tổ chức theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại", gồm 3 chương: "Đôi tay vạch đường", "Vòng tay nhân dân" và "Giương cao ngọn cờ". Chương trình không chỉ "kể lại lịch sử" mà còn "mở một cuộc đối thoại với hiện tại".

Được biết, bốn điểm cầu của chương trình hội tụ những tọa độ lịch sử đặc biệt: Cao Bằng là nơi Bác trở về, Nghệ An có mảnh đất quê hương Kim Liên, TP HCM là nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước và Hà Nội là nơi hội tụ, Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội XIV và 96 năm Ngày thành lập Đảng

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công của Đại hội XIV và 96 năm Ngày thành lập Đảng được tổ chức trọng thể.

Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng"

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật “Ánh sáng niềm tin và khát vọng” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh Chương trình nghệ thuật cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà khát vọng vươn lên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo