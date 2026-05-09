HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Câu view: Đừng đùa với pháp luật!

Bài và ảnh: Anh Vũ

Chỉ để đổi lấy vài giây nổi tiếng trên mạng xã hội, không ít người trẻ sẵn sàng thực hiện những hành vi phản cảm, nguy hiểm, thậm chí vi phạm pháp luật

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các clip gây sốc nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Từ cảnh ăn đồ sống, tự hành hạ bản thân, dàn cảnh đánh nhau, cho đến các màn cầm hung khí livestream như "giang hồ mạng", tất cả đều được dựng lên với mục tiêu chung: tăng lượt xem, kiếm tiền từ tương tác.

Ranh giới mỏng giữa sáng tạo và lệch chuẩn

Điều đáng lo ngại là phần lớn người theo dõi lại là thanh thiếu niên, nhóm tuổi dễ bị kích động, tò mò và có xu hướng bắt chước.

Điển hình vụ việc xảy ra tại Quảng Ngãi hồi tháng 4 vừa qua. Qua theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều tài khoản TikTok đăng tải clip nhóm thanh niên tụ tập, cầm dao kiếm, thực hiện các "thử thách" nguy hiểm để livestream. Kiểm tra nơi ở của một thiếu niên 16 tuổi ở phường Kon Tum, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng thường xuyên xuất hiện trong clip. Theo lời khai, số hung khí này do thiếu niên cùng một nhóm bạn tự chế để phục vụ các buổi livestream, thực hiện những "nhiệm vụ" hoặc "thử thách" do người xem yêu cầu để nhận quà tặng ảo và tiền từ livestream.

Như vậy, từ một trò "câu view", nhiều người trẻ đang bước qua ranh giới giữa giải trí và vi phạm pháp luật. Nguy hiểm hơn, khi những hành vi lệch chuẩn nhận được sự tung hô trên mạng xã hội, không ít người dần hình thành suy nghĩ sai lệch rằng chỉ cần nổi tiếng là được, bất kể đúng sai.

Câu view: Đừng đùa với pháp luật! - Ảnh 1.

Một thanh niên ăn cá sống trong một video trên mạng xã hội TikTok

Điều đáng lo hơn là môi trường mạng hiện nay đang vô tình tạo ra "cơ chế thưởng" cho các nội dung lệch chuẩn. ThS Trần Trọng Tá, giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, nhận định thuật toán mạng xã hội hiện ưu tiên những nội dung gây sốc, kích thích cảm xúc mạnh. Trong khi đó, ranh giới giữa sáng tạo nội dung và lệch chuẩn hiện rất mong manh. Khi việc sáng tạo nội dung trở thành một nghề có thể kiếm tiền, nhiều người cố tình khai thác yếu tố phản cảm để thu hút sự chú ý. Nếu thiếu định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội, người trẻ rất dễ vượt qua giới hạn mà không nhận thức đầy đủ hậu quả.

Ông Tá cho rằng một trong những khoảng trống hiện nay là kỹ năng sống và kỹ năng ứng xử trên môi trường số chưa được trang bị đầy đủ cho giới trẻ. Nhiều người giỏi công nghệ nhưng thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và nhận thức về trách nhiệm công dân trên không gian mạng. "Chương trình môn Giáo dục công dân cần thường xuyên cập nhật quy định pháp luật mới và tình hình thực tiễn, tăng cường nhiều hơn nữa kỹ năng ứng xử trong môi trường số. Đây là nền tảng để người trẻ biết đâu là giới hạn cần dừng lại" - ThS Trần Trọng Tá nói.

ThS tâm lý Nguyễn Hải An nhận xét việc người trẻ bất chấp nguy hiểm để "câu view" xuất phát từ nhu cầu được công nhận nhưng lại thiếu sự kết nối, ghi nhận lành mạnh trong đời thực. Khi một clip nhận được hàng trăm ngàn lượt thích, não bộ sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn, khiến người thực hiện dễ sa đà vào vòng lặp cực đoan hóa nội dung để duy trì sự chú ý. Gia đình cần thay đổi cách tiếp cận với con trẻ, từ kiểm soát sang đồng hành, giúp con hiểu giá trị của một người không nằm ở số lượt thích hay lượt xem.

Có thể bị xử lý hình sự

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, thông tin pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định xử lý nghiêm các hành vi phát tán nội dung độc hại, phản cảm trên không gian mạng. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy mê tín dị đoan, đồi trụy, không phù hợp thuần phong mỹ tục có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng. Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức hình phạt có thể lên đến nhiều năm tù.

ThS Mai Hoàng Phước, giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), cho biết các quy định mới về quản lý thông tin trên mạng đang ngày càng siết chặt. Nghị định 147/2024/NĐ-CP cùng Luật An ninh mạng 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ mạnh để xử lý triệt để các nội dung độc hại núp bóng giải trí. Một nội dung "câu view" sẽ bị xem là vi phạm pháp luật nếu chứa các hành vi bị cấm được quy định trong Luật An ninh mạng. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội cũng phải có trách nhiệm chủ động rà quét, phát hiện và ngăn chặn nội dung vi phạm.

Ông Phước lưu ý việc xử lý cần hướng đến mục tiêu "trừng phạt để giáo dục" đối với người trẻ, đồng thời phải triệt tiêu động cơ kiếm tiền từ nội dung phản cảm. "Khi những nội dung phản cảm không còn kiếm được tiền từ quảng cáo, quà tặng hay tương tác, động cơ sản xuất nội dung độc hại sẽ giảm đi" - ThS Mai Hoàng Phước phân tích. 

Cộng đồng mạng cũng có trách nhiệm

Những "like", "view" trên mạng xã hội chỉ là giá trị ảo. Điều còn lại sau cùng vẫn là nhân cách, trách nhiệm và cách một người ứng xử với xã hội. Các chuyên gia đều thống nhất cộng đồng mạng cần có trách nhiệm hơn với mỗi cú nhấp chuột của mình. Bởi chính sự tò mò, chia sẻ và tung hô vô tình tiếp tay cho các nội dung độc hại lan rộng. Một clip phản cảm sẽ nhanh chóng chìm xuống nếu không còn người xem, người chia sẻ hay bình luận cổ vũ.


Tin liên quan

Xử phạt "giang hồ mạng" Phú Lê dàn dựng video đánh bạc để câu "view"

Xử phạt "giang hồ mạng" Phú Lê dàn dựng video đánh bạc để câu "view"

(NLĐO)- L.V.P. (tức "Phú Lê") thừa nhận dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" để câu "like", câu "view"

Xử lý "Cô Giáo Hương" câu "view" trên mạng xã hội

(NLĐO)- Dàn dựng video clip đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội để câu "like", câu "view", Fanpage "Cô Giáo Hương" và Fanpage "Lan Hương Nguyễn" bị xử phạt

Câu view bẩn, trả giá đắt

Sản xuất nội dung "rác" đang lan tràn, gây ra những ảnh hưởng tâm lý lệch lạc và đặt ra bài toán cấp thiết về việc làm trong sạch không gian mạng

mạng xã hội câu view pháp luật vi phạm pháp luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo