Thời sự

Cầu Vĩnh Tuy cần sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế song về lâu về dài cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Bộ Xây dựng vừa phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn họp đánh giá sơ bộ về khả năng chịu lực nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng đi đê Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe ngày 30-8.

Cầu Vĩnh Tuy cần sửa chữa khẩn cấp sau vụ cháy nghiêm trọng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra gầm cầu Vĩnh Tuy khu vực bị cháy bãi xe ngày 30-8

Tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết Sở đã thực hiện kiểm tra ngay sau vụ cháy, phân luồng giao thông, hạn chế trọng tải qua nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng đi đê Nguyễn Khoái.

Cùng với đó, triển khai công tác kiểm định cầu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng cũng như Chính phủ. Tới đây, sau khi thống nhất kết quả kiểm định, sẽ tập trung sửa chữa sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo an toàn kết cấu công trình và người tham gia giao thông.

Thông tin về kết quả kiểm định, PGS-TS Ngô Văn Minh (chuyên gia tư vấn) cho biết sự cố hỏa hoạn xảy ra dưới gầm cầu nhánh Ram CV1C, 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2 cầu Vĩnh Tuy. Vụ cháy ảnh hưởng tới vị trí đáy và sườn dầm của công trình. Tổng thời gian ảnh hưởng của vụ cháy khoảng 45 phút trên diện tích 300 m2, gây thiệt hại khoảng 500 xe máy.

Theo ông Minh, qua khảo sát, kiểm định, vị trí mố M1 không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Gối cầu mố M1 ở trạng thái bình thường, không bị ảnh hưởng.

Cầu Vĩnh Tuy cần sửa chữa khẩn cấp sau vụ cháy nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Các chuyên gia đã đánh giá theo đường cháy tiêu chuẩn, nhiệt độ tâm đám cháy có thể lên đến 900 độ C. Qua vụ cháy, bê tông đã bị suy giảm ở mức độ nhất định. Cốt thép dọc chưa ảnh hưởng nhiều, trong khi cốt thép đai đã bị ảnh hưởng do chịu nhiệt.

Các chuyên gia nhận định nhánh Ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hiện tại vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế là HL93. Tuy nhiên, để đảm bảo khai thác an toàn lâu dài, nhịp và trụ cầu cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Trong thời gian chờ khắc phục, vẫn nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu như hiện nay.

Đại diện một số đơn vị của Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất, đánh giá cao kết quả kiểm định ban đầu của các chuyên gia. Tuy nhiên, kết quả này cần bổ sung các số liệu đánh giá đầu vào để lấy căn cứ so sánh.

Trước mắt, với kết quả kiểm định, có thể cho khai thác như hiện tại nhưng chưa nên đánh giá ổn định về mặt lâu dài, do kết cấu cầu đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Sau đó, cần có thêm các đánh giá tiếp theo, đưa ra phương án sửa chữa, sử dụng lâu dài. Cùng với đó, tiếp tục theo dõi, đánh giá, từ đó xem xét đưa cầu Vĩnh Tuy vào khai thác như trọng tải thiết kế ban đầu.

Sẽ xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu

Liên quan đến việc tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho hay dân số Thủ đô hiện nay ước khoảng 10 triệu người với 8,1 triệu phương tiện lưu thông, chưa kể phương tiện từ các địa phương khác lưu thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo quy hoạch được duyệt, TP Hà Nội có 1.690 bãi đỗ xe. Nhưng đến nay, mới xây dựng và đưa vào khai thác được 72 bãi xe. Nhiều bãi đỗ xe theo quy hoạch chưa được đầu tư xây dựng.

Cũng theo ông Bảo, thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ, TP Hà Nội là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương được phép tổ chức rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe.

Vừa qua, sau vụ cháy, hai bãi đỗ xe gầm cầu được cấp phép sử dụng tạm thời đã bị thu hồi. "Sở Xây dựng sẽ báo cáo thành phố xem xét, thu hồi nốt điểm đỗ xe gầm cầu Vĩnh Tuy, xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu"- ông Bảo cho biết.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị của Bộ phối hợp Sở Xây dựng Hà Nội rà soát, đóng góp hoàn thiện báo cáo đánh giá đầy đủ, tập trung xem xét yếu tố tải trọng cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy.

Đề nghị các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia, Sở Xây dựng Hà Nội sớm đưa ra phương án phục hồi hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân.

