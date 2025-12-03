HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cây dứa ở "thủ phủ" dứa Thanh Hóa bất ngờ chết hàng loạt

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều ha dứa của người dân ở "thủ phủ" dứa Thanh Hóa bất ngờ vàng lá, chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Ngày 3-12, thông tin từ UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và đang thống kê, tìm nguyên nhân những cánh đồng dứa của người dân thời gian gần đây bất ngờ vàng lá, thối quả rồi chết hàng loạt.

Cây dứa ở "thủ phủ" dứa Thanh Hóa bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 1.

Cây dứa ở "thủ phủ" dứa ở Thanh Hóa bất ngờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Theo phản ánh của người dân phường Quang Trung, thời gian qua nhiều ha dứa của người dân trên địa bàn bất ngờ có biểu hiện vàng lá, cây thối nhũn rồi chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân khiến người dân lo lắng.

Ông Lê Văn Cường (ngụ khu phố 9 Bắc Sơn, phường Quang Trung) cho biết những ngày qua diện tích dứa của gia đình bà và nhiều hộ dân trên địa bàn đang xanh tốt bỗng ngả vàng rồi thối cây, rụng quả.

Theo ông Cường, gia đình trồng khoảng 2 ha dứa (trồng gối vụ, thu hoạch quanh năm). Thời điểm này, vườn nhà ông có một lứa dứa sẽ thu hoạch khoảng tháng 5-2026, cây đang xanh tốt thì bất ngờ đổ bệnh chưa rõ nguyên nhân. "Gia đình tôi trồng 2 ha, chi phí đầu tư cây giống, phân, công chăm sóc gần 400 triệu đồng, giờ toàn bộ diện tích đổ bệnh, gần như mất trắng"- ông Cường cho hay.

Cây dứa ở "thủ phủ" dứa Thanh Hóa bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 2.

Cây dứa vàng lá, thối nhũn hàng loạt khiến nhiều nông dân lo lắng

Bà Vũ Thị Duyên (ngụ khu phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung) cho biết, gia đình trồng dứa hàng chục năm nay, nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng dứa thối gốc, chết hàng loạt. "Nhà tôi trồng 8 sào, chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Không hiểu do thời tiết mưa nhiều hay do sương muối mà cả ruộng dứa chết hàng loạt"- bà Duyên nói.

"Cây dứa thường ít sâu bệnh, nhưng lần này dứa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng. Bà con chưa rõ nguyên nhân, nhưng theo nhận định có thể dứa chết do sương muối hoặc do trận mưa lớn trong tháng 11 có chứa a-xít. Tuy nhiên, nguyên nhân phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc"- ông Hoàng Văn Cường (ngụ khu phố 9 Bắc Sơn) cho hay.

Cây dứa ở "thủ phủ" dứa Thanh Hóa bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 3.

Theo người dân, khoảng 1 tháng nay cây dứa bắt đầu có biểu hiện vàng lá, thối gốc rồi chết hàng loạt

Ông Vũ Văn Mẫn, Tổ trưởng tổ dân phố 10 Bắc Sơn (phường Quang Trung) cho biết, phường có khoảng 1.000 ha dứa, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Sơn cũ. "Riêng tổ dân phố ông quản lý có hơn 300 ha, là nơi có diện tích lớn nhất phường. Khoảng một tháng nay, dứa bắt đầu thối gốc và chết rải rác. Đến thời điểm này, diện tích bị thiệt hại đã lên đến 40%, phần còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu tương tự"- ông Mẫn thông tin.

Theo phản ánh của người dân, dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng có hàng chục ha dứa có biểu hiện vàng lá, thối gốc, chết hàng loạt. Sự việc không chỉ diễn ra trên địa bàn phường Quang Trung mà một số địa phương lân cận như xã Hà Long, Tống Sơn cũng bị có hiện tượng tương tự.

Bà Trần Thị Hợi, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung cho biết, địa phương đang phối hợp với các tổ dân phố thống kê diện tích dứa bị ảnh hưởng để báo cáo cụ thể lên lãnh đạo phường và tỉnh.

Cây dứa ở "thủ phủ" dứa Thanh Hóa bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 4.

Nhiều gia đình trồng dứa đang đứng trước nguy cơ trắng tay

Theo bà Hợi, nguyên nhân dứa chết hàng loạt có thể không phải do sâu bệnh, qua nắm bắt từ người dân cách đây khoảng một tháng, sau những trận mưa lớn, cây dứa bắt đầu vàng lá, thối gốc.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết, những cánh đồng dứa trên địa bàn xuất hiện tình trạng vàng lá, thối nhũn chưa rõ nguyên nhân. "Sáng nay (3-12) chúng tôi đang chỉ đạo Phòng Kinh tế đi nắm cụ thể, báo cáo cấp trên để làm rõ nguyên nhân chính xác"- ông Tuấn thông tin.

    Thông báo