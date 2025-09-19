Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường ven biển ĐT639 đoạn thuộc xã An Lương (Gia Lai), hàng ngàn cây dương vốn xanh tốt nay trơ thân bạc màu, cành khẳng khiu, xen kẽ ít ỏi những đám còn xanh.

CLIP: Rừng dương ven biển thuộc xã An Lương, tỉnh Gia Lai chết hàng loạt

Theo người dân địa phương, năm 2024, tại nơi đây từng xảy ra vụ cháy rừng dương khoảng 1,5 ha. Dù đã được dập tắt, song cây vẫn tiếp tục chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân.

Ông Võ Hồng Phúc (66 tuổi, trú thôn Hưng Lạc) nhớ lại: "Trước kia rừng dương che chắn gió, giữ cát cho cả làng. Khi rừng bị chặt phá, nhà cửa từng tốc mái, vườn tược bị cát vùi lấp". Người dân cho rằng ngoài tình trạng cháy và chặt phá, việc khai thác titan kéo dài cũng khiến diện tích rừng dương bị suy giảm, trồng lại nhưng không hồi phục như trước.

Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương, xác nhận tình trạng rừng dương chết hàng loạt và cho biết diện tích này thuộc xã trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, địa phương hiện không có kinh phí trồng mới để khôi phục diện tích rừng phòng hộ đã chết.

Việc rừng dương ven biển chết hàng loạt khiến người dân địa phương lo lắng trước tình trạng gió cát

"Chúng tôi mới tiếp quản nhiệm vụ tại xã hơn 2 tháng, sẽ họp dân, tìm phương án trồng lại rừng dương nhằm bảo vệ làng trước gió cát" - ông Hoàng nói.