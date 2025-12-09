HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Cây me đất hoa tím có chữa được đái tháo đường?

N.Dung ghi

Việc dùng thảo dược để chữa bệnh cần tuân thủ nguyên tắc khám và kê đơn như thuốc thông thường

Bạn đọc NGUYỄN MINH HẰNG (ở Ninh Bình) hỏi: Tôi thấy trên mạng nhiều người chia sẻ cây me đất hoa tím có tác dụng thanh mát, giải độc, chữa sỏi thận và đái tháo đường. Tôi bị 2 loại bệnh này, vậy có thể uống loại lá này để chữa được không?

Bác sĩ NGUYỄN TRUNG NGUYÊN, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, trả lời: Trung tâm từng tiếp nhận một số trường hợp tổn thương thận do uống nước sắc từ cây cỏ, trong đó có me đất hoa tím. Xét nghiệm cho thấy cây này chứa axít oxalic - chất có thể gây tổn thương, suy thận nếu hấp thu lượng lớn; nặng hơn có thể dẫn đến ngộ độc cấp và tử vong. Axít oxalic là axít hữu cơ mạnh, khi kết hợp với canxi tạo thành canxi oxalat là chất dễ kết tủa, lắng đọng tạo thành sỏi ở thận, niệu quản, gan, mật, tụy hoặc tích tụ tại khớp xương.

Axít oxalic cũng có trong nhiều loại rau quả như khế, me, cải bó xôi, ca cao, chè… nhưng với chế độ ăn thông thường, lượng nạp vào không gây hại. Riêng cây me đất vốn có hàm lượng axít oxalic cao hơn nhiều thực vật khác nên việc dùng thường xuyên hoặc với lượng lớn có thể gây độc. Ngay cả cây cỏ vốn được xem là lành tính cũng có thể gây ngộ độc nếu sử dụng quá mức.

Việc dùng thảo dược để chữa bệnh cần tuân thủ nguyên tắc khám và kê đơn như thuốc thông thường. Khi có bệnh, người dân nên đi khám hoặc hỏi ý kiến nhân viên y tế, bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ hành nghề. Tuyệt đối không tự ý uống theo hướng dẫn trên mạng hoặc truyền miệng để tránh hậu quả đáng tiếc.


Tin liên quan

Trị ho bằng chanh, gừng và lá me

Trị ho bằng chanh, gừng và lá me

Ở quê tôi lưu truyền bài thuốc dùng xi rô chế từ nước cốt chanh, gừng và lá me để trị ho. Đông y có ghi nhận bài thuốc này không và hiệu quả thế nào?

đái tháo đường tim mạch bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo