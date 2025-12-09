Cây me đất hoa tím có chữa được đái tháo đường?

Bạn đọc NGUYỄN MINH HẰNG (ở Ninh Bình) hỏi: Tôi thấy trên mạng nhiều người chia sẻ cây me đất hoa tím có tác dụng thanh mát, giải độc, chữa sỏi thận và đái tháo đường. Tôi bị 2 loại bệnh này, vậy có thể uống loại lá này để chữa được không?

Bác sĩ NGUYỄN TRUNG NGUYÊN, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, trả lời: Trung tâm từng tiếp nhận một số trường hợp tổn thương thận do uống nước sắc từ cây cỏ, trong đó có me đất hoa tím. Xét nghiệm cho thấy cây này chứa axít oxalic - chất có thể gây tổn thương, suy thận nếu hấp thu lượng lớn; nặng hơn có thể dẫn đến ngộ độc cấp và tử vong. Axít oxalic là axít hữu cơ mạnh, khi kết hợp với canxi tạo thành canxi oxalat là chất dễ kết tủa, lắng đọng tạo thành sỏi ở thận, niệu quản, gan, mật, tụy hoặc tích tụ tại khớp xương.

Axít oxalic cũng có trong nhiều loại rau quả như khế, me, cải bó xôi, ca cao, chè… nhưng với chế độ ăn thông thường, lượng nạp vào không gây hại. Riêng cây me đất vốn có hàm lượng axít oxalic cao hơn nhiều thực vật khác nên việc dùng thường xuyên hoặc với lượng lớn có thể gây độc. Ngay cả cây cỏ vốn được xem là lành tính cũng có thể gây ngộ độc nếu sử dụng quá mức.

Việc dùng thảo dược để chữa bệnh cần tuân thủ nguyên tắc khám và kê đơn như thuốc thông thường. Khi có bệnh, người dân nên đi khám hoặc hỏi ý kiến nhân viên y tế, bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ hành nghề. Tuyệt đối không tự ý uống theo hướng dẫn trên mạng hoặc truyền miệng để tránh hậu quả đáng tiếc.



