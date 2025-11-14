Bị đái tháo đường, có cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột?

Hưởng ứng Ngày phòng chống đái tháo đường thế giới 14-11, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Kiểm soát cân nặng trên người bệnh đái tháo đường - Sống chủ động, sống khỏe".

Theo PGS-TS-BS Trần Quang Nam - Trưởng Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cân nặng đóng vai trò then chốt trong điều trị bệnh đái tháo đường typ 2. Việc giảm 5 - 10% cân nặng có thể giúp cải thiện rõ rệt đường huyết, giảm đề kháng insulin và hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch. Tuy nhiên, quá trình giảm cân cần được theo dõi y tế chặt chẽ để tránh sụt cân nhanh, gây mất cơ và rối loạn điện giải.

PGS-TS-BS Trần Quang Nam, Trưởng Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, chia sẻ tại chương trình

BSCKI Hoàng Khánh Chi - Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - cho biết thừa cân và béo phì không chỉ là yếu tố nguy cơ mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh đái tháo đường. Sự tích tụ mỡ nội tạng làm tăng đề kháng insulin, gây rối loạn chuyển hóa đường, mỡ và huyết áp.

Bác sĩ khuyến nghị những người có tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường hoặc thừa cân, béo phì nên kiểm tra đường huyết định kỳ để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Chương trình tư vấn dành cho người bệnh đái tháo đường

Từ góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, BSCKII Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, nhấn mạnh nguyên tắc "ăn đủ – đúng – đa dạng" nhằm duy trì cân bằng năng lượng và sức khỏe chuyển hóa. Người bệnh không nên loại bỏ hoàn toàn tinh bột, mà nên ưu tiên tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt để kiểm soát đường huyết và duy trì cảm giác no.

Khẩu phần ăn cần tăng cường đạm chất lượng cao, đặc biệt là đạm thực vật kết hợp lượng vừa phải đạm động vật nạc, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh và trái cây nguyên quả để cung cấp chất xơ và vitamin thiết yếu.

"Mỗi người bệnh cần có khẩu phần cá thể hóa dựa trên nhu cầu năng lượng, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe. Việc giảm 500–700 kcal/ngày so với nhu cầu duy trì giúp đạt mục tiêu giảm cân an toàn mà vẫn bảo toàn khối cơ. Không nên áp dụng các chế độ ăn cực đoan như nhịn ăn kéo dài hoặc low-carb nghiêm ngặt, vì có thể dẫn đến mất khối cơ, rối loạn chuyển hóa và thiếu vi chất thiết yếu" - bác sĩ Mai lưu ý.