Kinh tế

Cây trầm hương 55kg được đấu giá 900 triệu đồng

T.Trực

(NLĐO) – Cùng với cây trầm hương, còn có 2 bình rượu sâm Ngọc Linh quý được đưa ra đấu giá lấy tiền hỗ trợ người nghèo.

Tối 25-10, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP HCM đã tổ chức kỉ niệm 15 năm ngày thành lập, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Cây trầm hương 55kg được đấu giá 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Cây trầm hương được đưa ra đấu giá

Cùng với những nội dung liên quan khác, tại lễ kỉ niệm 15 năm, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP HCM, đã đưa ra 3 vật phẩm quý, gồm cây Trầm hương cao 2,34m, đường kính 60cm và nặng 55kg; 2 bình rượu sâm và 1 vòng ngọc trai ra đấu giá, lấy tiền hỗ trợ cho người nghèo và khó khăn của quê nhà.

Cây trầm hương 55kg được đấu giá 900 triệu đồng - Ảnh 2.

2 bình rượu sâm Ngọc Linh tại buổi đấu giá

Cây trầm hương nặng 55kg, có giá khởi điểm ban đầu 399 triệu đồng, đã được các cá nhân và doanh nhân tại buổi lễ đấu giá và trúng với số tiền 900 triệu đồng.

2 bình rượu sâm Ngọc Linh có giá khởi điểm 50 triệu đồng, được đấu giá trúng với mức 120 triệu đồng; vòng ngọc trai có giá khởi điểm 19 triệu đồng, đã được đấu giá trúng với mức 100 triệu đồng.

Toàn bộ tổng số tiền đấu giá trúng đối với 3 vật phẩm trên, được Hội doanh nhân Quảng Ngãi tại TP HCM sẽ mang hỗ trợ cho người dân nghèo, khó khăn ở quê nhà.

tỉnh Quảng Ngãi tiền hỗ trợ Câu lạc bộ lễ kỉ niệm
