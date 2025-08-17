Cây xanh trên vỉa hè bật gốc, đè 2 xe máy đang lưu thông ở Quảng Trị

Chiều 17-8, lãnh đạo UBND phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết một cây xanh trên đường Hàm Nghi bất ngờ bị bật gốc, đổ ra đường, đè trúng 2 xe máy đang lưu thông.

Cây xanh đổ ra đường đè trúng xe máy, rất may không ai bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, một cây phượng bất ngờ bị bật gốc, đổ xuống đường Hàm Nghi, đoạn qua khu vực dân cư đông đúc.

Thời điểm này, có nhiều phương tiện đang lưu thông qua lại. Hai xe máy bị cây va trúng, 4 người trên 2 phương tiện may mắn không bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đông Hà đã cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý, dọn dẹp. Đến chiều tối cùng ngày, gốc cây phượng đổ ra đường đã được di dời khỏi hiện trường.

