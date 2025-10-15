HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

CenLand nơi Shark Hưng làm Phó Chủ tịch, đang kinh doanh ra sao?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- CenLand vừa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã CRE202001.

CenLand của Shark Hưng nợ hơn 1.600 tỉ

Theo đó, doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu vào ngày 13-10. Cụ thể, giá trị gốc thanh toán là 346,52 tỉ đồng, tiền lãi thanh toán là 10,47 tỉ đồng, với lãi suất 10,5%/năm.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Lô CRE202001 phát hành vào ngày 31-12-2020, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31-12-2023; giá trị phát hành 450 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CenLand đạt 504,1 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái

Bên cạnh đó, HĐQT CenLand cũng vừa thông qua phương án mở hạn mức tín dụng và vay vốn phục vụ hoạt động thường xuyên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà.

Cụ thể, công ty mở hạn mức tín dụng và vay vốn ngắn hạn năm 2025-2026 ở mức 400 tỉ đồng, để bổ sung vốn lưu động (gồm hạn mức thấu chi) phát hành bảo lãnh, mở LC để thanh toán các chi phí hoa hồng môi giới, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận và tồn kho đều tăng vọt

Hiện tại, công ty chưa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025 sau soát xét, CenLand ghi nhận doanh thu thuần đạt 504,1 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này là 43,8 tỉ đồng, tăng 175%.

Tính đến ngày 30-6-2025, công ty có danh mục tiền và các khoản tương đương tiền đạt 60 tỉ đồng (tăng 93% so với đầu năm). Hàng tồn kho cũng tăng mạnh so với đầu năm, hơn 78%, lên mức 631,9 tỉ đồng, chủ yếu là tồn căn hộ thuộc dự án Sky City Towers 88 Láng Hạ, khu chung cư DETACO, dự án Khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải,...  

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của CenLand tăng 9,4% so với đầu năm, lên gần 1.662 tỉ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỉ trọng lớn nhất, gần 55%, đạt 913,8 tỉ đồng. Nợ dài hạn của doanh nghiệp này ở mức 163 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II/2025 đạt 5.707  tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE đang có giá 10.050 đồng/cổ phiếu, giảm gần 3% trong tuần qua, tăng gần 30% so với đầu năm 2025.

Trong cơ cấu cổ đông của CenLand, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Thế Kỷ nắm hơn 49,93% vốn, kế đến là Tập đoàn Đầu tư I.P.A sở hữu 10,91% và ông Phạm Thành Hưng (còn gọi là Shark Hưng) nắm 3,39% vốn đồng thời nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT công ty này. 

bất động sản shark hưng phạm thanh hưng cenland
