Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu

Thái Phương

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm duy trì ở mức thấp góp phần giữ mặt bằng lãi vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bùng nổ.

Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho thấy, trong tháng 9-2025, có hai ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất huy động gồm Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15 điểm % đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng.

Ở chiều ngược lại, GPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động cho toàn bộ kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. 

TIN LIÊN QUAN

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục ổn định. Thống kê của Công ty chứng khoán MBS, đến cuối tháng 8-2025, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 4,89%/năm (giảm 0,16 điểm % so với đầu năm). Trong khi lãi suất của nhóm các ngân hàng thương quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%/năm. 

Đáng chú ý, điều này diễn ra bất chấp tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng mạnh khi dự kiến tới hết quý III/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 14,8%.

"Việc mặt bằng lãi suất huy động duy trì ổn định dù tín dụng tăng tốc nhờ tình hình thanh khoản hệ thống khá dồi dào, hỗ trợ ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lãi suất cho vay bình quân tính đến hết tháng 8 đã giảm 0,56 điểm % so với cuối năm ngoái, về mức 6,38%/năm" - chuyên gia của MBS nói.

Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu - Ảnh 1.

Lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng cổ phần được dự báo sẽ duy trì ở mức 4,7%/năm vào cuối năm nay

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho rằng, môi trường lãi suất thấp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng trong quý III/2025.

Phát hành trái phiếu ngân hàng tăng rất mạnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, với các ngân hàng thương mại, việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động buộc họ phải dịch chuyển sang kênh khác để có nguồn vốn đầu vào.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao so với tăng trưởng tiền gửi, các ngân hàng đã gia tăng phát hành trái phiếu bổ sung nguồn vốn khi mặt bằng lãi suất trái phiếu ở mức thấp. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2025, các ngân hàng đã phát hành hơn 272.600 tỉ đồng trái phiếu, tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của MBS, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu cao nhất (chiếm 72% tổng giá trị phát hành) trong 8 tháng qua, với lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5,7%/năm, kỳ hạn bình quân 4,6 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay như Techcombank, ACB, OCB…

Nhận định về lãi suất tiền gửi sắp tới, các chuyên gia cho rằng, động thái Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất và dự báo sẽ có thêm một số lần cắt giảm trong thời gian tới, sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng. Đồng thời, tiếp tục kiên định với định hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu - Ảnh 2.

Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam?

FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam?

(NLĐO) – Tỉ giá USD/VND được dự báo sẽ dịu bớt sức ép sau khi FED bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm nay.

FED giảm lãi suất, kinh tế Việt Nam được lợi gì?

(NLĐO) - Lãi suất thấp hơn tại Mỹ thường kích thích tiêu dùng, đầu tư; qua đó tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam

Kinh tế Việt Nam hưởng lợi từ việc FED giảm lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa giảm lãi suất 0,25 điểm %, xuống còn 4% - 4,25%, mở đầu cho chu kỳ nới lỏng tiền tệ mới sau gần một năm giữ ổn định.

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất gửi tiết kiệm trái phiếu ngân hàng lãi suất trái phiếu lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo