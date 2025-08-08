CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn

Thanh Nga

(NLĐO)- Chương trình Học bổng CEP sẽ trao tặng 2.561 suất học bổng CEP và 4.444 phần quà học tập với tổng kinh phí 7,9 tỉ đồng, tiếp sức con khách hàng khó khăn

Chiều 8-8, Chi nhánh CEP Bình Thạnh (Tổ chức tài chính vi mô CEP) đã tổ chức Chương trình Học bổng CEP năm 2025 với chủ đề "Chia sẻ yêu thương".

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn - Ảnh 1.

Ông Đoàn Thế Lực, Giám đốc Chi nhánh CEP Bình Thạnh, trao học bổng cho học sinh

Tại chương trình, Chi nhánh CEP Bình Thạnh đã trao tặng 72 suất học bổng, tổng trị giá 164 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, hiếu học. Các suất học bổng CEP bao gồm tiền mặt và tập vở, trị giá từ 1,5 triệu đến 4 triệu đồng/suất, gửi đến các học sinh, tân sinh viên là con, cháu của khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học cao.

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP, trao chi phí hỗ trợ điều trị y tế cho khách hàng khó khăn

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao chi phí hỗ trợ điều trị y tế (5 triệu đồng/suất) cho 2 trường hợp khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài.

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn - Ảnh 3.

Học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó được Chi nhánh CEP Bình Thạnh trao tặng học bổng

Cùng ngày, Chi nhánh CEP Gò Vấp cũng đã tổ chức lễ trao Học bổng CEP năm 2025. Qua đó, Chi nhánh CEP Gò Vấp trao tặng 50 suất học bổng cho các học sinh với tổng trị giá gần 113 triệu đồng và 95 phần quà học tập với tổng trị giá 47,5 triệu đồng cho các học sinh, sinh viên là con, cháu của khách hàng có hoàn cảnh khó khăn.

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn - Ảnh 4.

Ông Bùi Văn Hiệp, Giám đốc Chi nhánh CEP Gò Vấp, trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó vươn lên

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP, cho biết trước tình trạng "tín dụng đen" vẫn đang ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, CEP tiếp tục thực hiện chương trình CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và người lao động phòng chống "tín dụng đen" năm 2025.

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP, động viên học sinh, sinh viên nhận học bổng cố gắng phấn đấu trong học tập

Chương trình dự kiến dành nguồn kinh phí 10,4 tỉ đồng thông qua các chương trình cụ thể như: học bổng CEP, mái nhà CEP, hỗ trợ điều trị y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và một số chương trình khác.

Trong đó, chương trình Học bổng CEP được tổ chức với tổng kinh phí 7,9 tỉ đồng, diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 20-8 với 2.561 suất học bổng và 4.444 phần quà học tập.

"Học bổng CEP được trao tặng như một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần thưởng này sẽ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, đồng hành cùng các em trên chặng đường chinh phục tri thức, mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn trong học tập và cuộc sống" - ông Đạt nhìn nhận.

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn - Ảnh 6.

Chi nhánh CEP Gò Vấp trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Ông Đạt cho biết trong thời gian tới, CEP tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đa dạng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh công tác xã hội và phát triển cộng đồng nhằm đem lại những cải thiện quan trọng trong đời sống công nhân - lao động, góp phần tích cực hạn chế tình trạng "tín dụng đen".

Tin liên quan

CEP Thuận An đồng hành với khách hàng khó khăn

CEP Thuận An đồng hành với khách hàng khó khăn

(NLĐO) - CEP Thuận An đã giành ra kinh phí là 655 triệu đồng để thực hiện các chương trình cộng đồng hỗ trợ khách hàng khó khăn cải thiện cuộc sống

CEP Bình Thạnh tiếp sức con thành viên nghèo

Sáng 9-8, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) - Chi nhánh Bình Thạnh đã tổ chức lễ trao học bổng CEP và Mái nhà CEP năm 2024.

Nhờ CEP, công nhân thoát bẫy “tín dụng đen”

(NLĐO)- Tổ chức Tài chính vi mô CEP và Công đoàn các KCX- CN TP HCM đã triển khai gói cho vay ưu đãi 500 tỉ đồng với lãi suất 0,4%/tháng cho công nhân.

CEP Tổ chức Tài chính Vi mô CEP Học bổng CEP mái nhà CEP hỗ trợ điều trị y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo