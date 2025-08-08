CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn

Chiều 8-8, Chi nhánh CEP Bình Thạnh (Tổ chức tài chính vi mô CEP) đã tổ chức Chương trình Học bổng CEP năm 2025 với chủ đề "Chia sẻ yêu thương".

Ông Đoàn Thế Lực, Giám đốc Chi nhánh CEP Bình Thạnh, trao học bổng cho học sinh

Tại chương trình, Chi nhánh CEP Bình Thạnh đã trao tặng 72 suất học bổng, tổng trị giá 164 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, hiếu học. Các suất học bổng CEP bao gồm tiền mặt và tập vở, trị giá từ 1,5 triệu đến 4 triệu đồng/suất, gửi đến các học sinh, tân sinh viên là con, cháu của khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học cao.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP, trao chi phí hỗ trợ điều trị y tế cho khách hàng khó khăn

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao chi phí hỗ trợ điều trị y tế (5 triệu đồng/suất) cho 2 trường hợp khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài.

Học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó được Chi nhánh CEP Bình Thạnh trao tặng học bổng

Cùng ngày, Chi nhánh CEP Gò Vấp cũng đã tổ chức lễ trao Học bổng CEP năm 2025. Qua đó, Chi nhánh CEP Gò Vấp trao tặng 50 suất học bổng cho các học sinh với tổng trị giá gần 113 triệu đồng và 95 phần quà học tập với tổng trị giá 47,5 triệu đồng cho các học sinh, sinh viên là con, cháu của khách hàng có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Văn Hiệp, Giám đốc Chi nhánh CEP Gò Vấp, trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó vươn lên

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP, cho biết trước tình trạng "tín dụng đen" vẫn đang ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, CEP tiếp tục thực hiện chương trình CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và người lao động phòng chống "tín dụng đen" năm 2025.

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP, động viên học sinh, sinh viên nhận học bổng cố gắng phấn đấu trong học tập

Chương trình dự kiến dành nguồn kinh phí 10,4 tỉ đồng thông qua các chương trình cụ thể như: học bổng CEP, mái nhà CEP, hỗ trợ điều trị y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và một số chương trình khác.

Trong đó, chương trình Học bổng CEP được tổ chức với tổng kinh phí 7,9 tỉ đồng, diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 20-8 với 2.561 suất học bổng và 4.444 phần quà học tập.

"Học bổng CEP được trao tặng như một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần thưởng này sẽ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, đồng hành cùng các em trên chặng đường chinh phục tri thức, mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn trong học tập và cuộc sống" - ông Đạt nhìn nhận.

Chi nhánh CEP Gò Vấp trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Ông Đạt cho biết trong thời gian tới, CEP tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đa dạng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh công tác xã hội và phát triển cộng đồng nhằm đem lại những cải thiện quan trọng trong đời sống công nhân - lao động, góp phần tích cực hạn chế tình trạng "tín dụng đen".