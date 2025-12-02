"Cha đẻ" gạo ST25 nhận thêm tin vui

Ngày 2-12, tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua – "cha đẻ" của giống lúa ST25 - vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Kỹ sư Hồ Quang Cua (bìa trái) nhận bằng khen tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không mệt mỏi của ông Hồ Quang Cua đối với nền nông nghiệp ĐBSCL nói riêng và ngành lúa gạo Việt Nam nói chung.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), từ ngày 7 đến ngày 9-11, gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua đã xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ để giành giải nhất cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 (đồng giải với gạo Phka Romdoul của Campuchia).

Đây là lần thứ 3 gạo ST25 được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, sau các chiến thắng vào năm 2019 và 2023.