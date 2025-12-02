HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

"Cha đẻ" gạo ST25 nhận thêm tin vui

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Không chỉ lập kỳ tích trên đấu trường lúa gạo quốc tế, "cha đẻ" của giống lúa ST25 còn được tôn vinh tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ.

Ngày 2-12, tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua – "cha đẻ" của giống lúa ST25 - vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Cha đẻ gạo ST25 nhận giải thưởng lớn tại Cần Thơ và trên trường quốc tế - Ảnh 1.

Kỹ sư Hồ Quang Cua (bìa trái) nhận bằng khen tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không mệt mỏi của ông Hồ Quang Cua đối với nền nông nghiệp ĐBSCL nói riêng và ngành lúa gạo Việt Nam nói chung.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), từ ngày 7 đến ngày 9-11, gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua đã xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ để giành giải nhất cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 (đồng giải với gạo Phka Romdoul của Campuchia).

Đây là lần thứ 3 gạo ST25 được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, sau các chiến thắng vào năm 2019 và 2023.

Tin liên quan

Hơn 17 tấn gạo ST25 giả bị bán ra thị trường

Hơn 17 tấn gạo ST25 giả bị bán ra thị trường

(NLĐO)- Sử dụng gạo rẻ tiền, Phạm Thị Ánh Tuyết cùng các đồng phạm đã đóng vào bao bì, giả Gạo ST25 Lúa - Tôm, để bán ra thị trường.

Cháo tươi, cơm chiên từ gạo ST25 "cháy hàng" ở Mỹ

(NLĐO) - Dùng gạo ST25 để nấu cháo tươi, làm cơm chiên là bài toán khó nhưng khi giải được thì thị trường Mỹ chào đón bất ngờ

Gạo ST25 xuất khẩu vọt lên giá 1.600 USD/tấn

(NLĐO) – Giữa lúc giá gạo thế giới sụt giảm vì Ấn Độ xả kho gạo thì giá gạo Việt Nam vẫn đứng ở mức cao, đặc biệt là gạo ST25 tăng giá mạnh

Cần Thơ gạo ST25 Hồ Quang Cua
