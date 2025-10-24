HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi

Minh Khuê

(NLĐO) – Dự án hoạt hình "Zombie mắt lác" của Colory Animation, đã giành hai giải tại cuộc thi "Viet Nam Animation IP Contest".

"Zombie mắt lác" thắng hai giải thưởng

Lễ công bố và trao giải cuộc thi "Viet Nam Animation IP Contest" đã diễn ra sáng 24-10 tại TP HCM. Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí Thư Thành uỷ TP HCM, ghé thăm và tham quan các poster dự án tham gia được trưng bày bên ngoài hội trường.

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi - Ảnh 1.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí Thư Thành uỷ TP HCM, tham quan triển lãm poster dự án hoạt hình bên ngoài hội trường

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi - Ảnh 2.

Ông trao đổi với Ban Tổ chức cuộc thi

Dự án "Zombie mắt lác" của Colory Animation đã giành giải nhì thể loại phim dài tại cuộc thi. Anh Đoàn Trần Anh Tuấn - người sáng lập Colory Animation, đạo diễn của dự án hạnh phúc nhận giải. Giải nhì có giá trị hiện kim là 80 triệu đồng và hiện vật 500.000 đồng.

Ngoài giải thưởng này, dự án "Zombie mắt lác" còn nhận được giải Beta pick (do giám khảo Minh Beta) chọn.

"Zombie mắt lác" có đội ngũ thực hiện gồm: Đoàn Trần Anh Tuấn – đạo diễn, Đặng Cửu Toàn – biên kịch, Silly Potato (Đạt) – visual develop, Francois Belot – producer.

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi - Ảnh 3.

"Zombie mắt lác" thắng hai giải

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi - Ảnh 4.

Nội dung dự án nói về nhóm học sinh trung bình cùng một con chó đi khắp nơi, thậm chí lên cả vũ trụ, đánh nhau với vô số zombie bị điều khiển bởi một nhà khoa học để cứu thế giới. Thông điệp của phim kể về áp lực xã hội mà người trẻ - những người tự gọi mình là "thế hệ cợt nhả" – đang phải đối mặt.

Dự án "Indochinoir – Đông Dương ai vọng" thành quán quân thể loại phim dài

Dự án thắng giải nhất của thể loại phim dài tại cuộc thi là "Indochinoir – Đông Dương ai vọng". "Indochinoir – Đông Dương ai vọng" do đội ngũ gồm: Vũ Đức Thành đồng tác giả và đạo diễn, Trần Nguyễn Hà khoa đồng tác giả - biên kịch, Nguyễn Phan Gia Phúc – concept artist, Văn Thảo Phương – concept artist, Bùi Nhật Hoàng – music producer tham gia thực hiện.

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi - Ảnh 5.

"Indochinoir – Đông Dương ai vọng" giành quán quân

Cốt truyện được tóm tắt: Những năm 1929, người Pháp đã đô hộ Đông Dương trong hơn 60 năm. Sự căng thẳng giữa người Pháp và người An Nam càng được đẩy lên cao sau cái chết đột ngột của vị Thống sứ Bắc Kỳ khiến bao người tiếc thương. Thám tử Chính được giao nhiệm vụ tìm ra những bí mật ẩn đằng sau vụ án này, ít nhiều trong đó có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của xứ Đông Dương. Với giải quán quân, nhóm dự án "Indochinoir – Đông Dương ai vọng" nhận giải thưởng trị giá giải thưởng hiện kim là 200 triệu đồng và hiện vật 1 triệu đồng.

Dự án "Sơn Tinh Thủy Tinh – The Ballad of Mountain & Water Gods" thắng giải ba.

Cha đẻ hoạt hình "Dưới bóng cây" thắng đậm tại cuộc thi - Ảnh 6.

Hơn 120 tác phẩm dự thi

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải thể loại phim dành cho sinh viên, người mới ra trường và thể loại phim ngắn hoặc series. Trong đó, phim giải nhất thể loại dành cho sinh viên là dự án "Tắc" và giải nhất thể loại phim ngắn hoặc series gọi tên "Jelly's Bean".

Cuộc thi do Hiệp hội kỹ xảo và hoạt hình Việt Nam (VAVA) tổ chức, với sự đồng hành của Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Cuộc thi nhằm khuyến khích các nghệ sĩ, nhóm sáng tạo và studio Việt Nam phát triển những ý tưởng sáng tạo nguyên bản, từ đó tạo nền tảng cho những IP mạnh mẽ có thể thương mại hóa và vươn ra quốc tế. IP không chỉ là một dự án ngắn hạn, mà là một sản phẩm có tiềm năng phát triển thành thương hiệu, thúc đẩy thương mại về hoạt hình, sản xuất các hàng hóa thương mại như áo, túi xách, móc khóa.

Kéo dài từ 10-8 đến nay, cuộc thi đã nhận được hơn 120 dự án tham gia tranh tài.

Sói Wolfoo gia nhập "cuộc đua" hoạt hình Việt hè 2025

Sói Wolfoo gia nhập "cuộc đua" hoạt hình Việt hè 2025

(NLĐO) - Nhân vật sói Wolfoo trở lại màn ảnh rộng Việt vào mùa hè 2025 với tên gọi "Wolfoo và cuộc đua Tam Giới".

Hoạt hình về Trạng Quỳnh nhí lên màn ảnh rộng

(NLĐO) - Phim hoạt hình Việt Nam "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết kim ngưu" ấn định lịch khởi chiếu tại các rạp từ 30-5.

Phim hoạt hình Việt Nam khởi sắc

Thị trường phim hoạt hình Việt Nam đang có những bước phát triển đầy tích cực

