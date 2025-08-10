Chậm đóng BHXH quá hạn bao lâu sẽ bị coi là trốn đóng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chậm đóng BHXH quá hạn bao lâu sẽ bị coi là trốn đóng?

D.Thu

(NLĐO) - Mức phạt tiền 50-75 triệu đồng với cá nhân và 100-150 triệu đồng với tổ chức nếu trốn đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự.

BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH sửa đổi quy định người sử dụng lao động phải đóng BHXH chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo, nếu đóng hàng tháng, hoặc cuối tháng sau chu kỳ đóng đối với phương thức 3 hoặc 6 tháng/lần.

Chậm đóng BHXH quá hạn bao lâu sẽ bị coi là trốn đóng?- Ảnh 1.

Người sử dụng lao động phải đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Nếu quá hạn 60 ngày mà vẫn không thực hiện nghĩa vụ, người sử dụng lao động buộc phải nộp đủ số tiền trốn đóng, kèm khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Hành vi không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền BHXH bắt buộc sau 60 ngày kể từ thời hạn cuối và đã được cơ quan BHXH đôn đốc sẽ bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động buộc phải nộp đủ số tiền trốn đóng, kèm khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Ngoài việc bị buộc truy nộp và nộp lãi chậm đóng, hành vi này còn bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm.

Theo quy định, người sử dụng lao động là cá nhân trốn đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 50–75 triệu đồng; nếu là tổ chức, mức phạt từ 100–150 triệu đồng.

Ngoài ra, tại điều 216 Bộ luật Hình sự 2025, người có nghĩa vụ đóng BHXH nhưng gian dối hoặc dùng thủ đoạn để không đóng, hoặc đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên, và đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc trốn đóng cho từ 10 người lao động trở lên.

Theo BHXH Việt Nam, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT vẫn phổ biến, đặc biệt ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi an sinh chính đáng của người lao động.

Chậm đóng BHXH quá hạn bao lâu sẽ bị coi là trốn đóng?- Ảnh 2.

Tăng chế tài nhằm bảo vệ quyền lợi an sinh chính đáng của người lao động. Ảnh minh hoạ

Nhiều vi phạm ngày càng tinh vi như làm giả hợp đồng lao động để trục lợi quỹ, cố tình chây ì không nộp sau khi đã bị xử phạt.

Tính đến tháng 6-2025, ngành BHXH đã thanh tra, kiểm tra hơn 3.200 đơn vị, phát hiện gần 1.700 lao động chưa được đóng hoặc đóng thiếu BHXH với tổng số tiền hơn 13,9 tỉ đồng, gần 3.400 lao động đóng thiếu mức với 5,5 tỉ đồng.

Ngành BHXH đã thu hồi 44,56 tỉ đồng tiền chậm đóng, yêu cầu hoàn trả quỹ BHXH 1,49 tỉ đồng của 943 lao động hưởng sai chế độ, và thu hồi quỹ BHYT 4,2 tỉ đồng do chưa đủ điều kiện thanh toán.

Luật BHXH sửa đổi tách bạch hai hành vi vi phạm chậm đóng và trốn đóng BHXH, BHYT, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý. Theo đó, chậm đóng: Chưa đóng hoặc đóng chưa đủ sau hạn chót; không lập hoặc lập thiếu danh sách lao động tham gia trong 60 ngày kể từ ngày hết hạn. Trốn đóng: Không lập hoặc lập thiếu danh sách người tham gia sau 60 ngày; không đóng hoặc đóng thiếu số tiền đã đăng ký sau 60 ngày kể từ hạn chót và đã bị cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.

Tin liên quan

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu

(NLĐO) - Người tham gia BHXH tự nguyện được đề xuất hỗ trợ thêm 20% ngoài mức hỗ trợ của Trung ương 20% để có lương hưu khi tham gia BHXH đủ 15 năm

Từ 1-8, căn cước công dân thay mã số BHXH, người dân cần làm gì?

(NLĐO) - Theo quy định mới, người dân sẽ sử dụng số căn cước công dân thay cho mã số BHXH khi làm thủ tục hưởng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 1-8.

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết hưởng BHXH, BHTN

(NLĐO) - Đơn vị phải đóng đủ BHXH bắt buộc để bảo đảm quyền lợi đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động

người lao động trốn đóng BHXH chậm đóng BHXH đóng BHXH bắt buộc xử phạt BHXH BHXH vi phạm hành chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo