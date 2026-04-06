Chấm dứt 4 năm lúng túng?

Được thông qua năm 2020, có hiệu lực 2 năm sau và tới nay đã qua 4 năm triển khai, dù vậy, quá trình đi vào cuộc sống của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 không thực sự suôn sẻ.

Trong đó, bất cập về khâu phân loại chất thải, trở ngại về cơ sở hạ tầng xử lý là những bài toán thiếu đáp số trên thực tế.

Hội thảo lấy ý kiến về khó khăn trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa và định hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường, do Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 31-3, đã mổ xẻ nhiều vấn đề.

Hình thức hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành cho thấy tầm quan trọng và tính gấp rút của việc ứng xử với rác thải.

Một khu phố tại TPHCM khuyến khích trẻ mầm non phân loại rác thông qua chương trình đổi rác lấy quà

Theo đó, luật quy định chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 3 loại nhưng nhiều địa phương cho rằng nguyên tắc phân loại này chưa thực sự hợp lý cả về bản chất của chất thải lẫn khả năng thu gom, vận chuyển, xử lý. Chỉ riêng chất thải thực phẩm, 13/34 tỉnh, thành không có hạ tầng xử lý riêng.

Ngoài ra, dù người dân tự giác phân loại theo hướng dẫn tại nơi họ ở thì vẫn có tình trạng khâu thu gom lại "ụp chung lên một xe vận chuyển".

Bản thân người viết từng nhiều lần chứng kiến nghịch lý này và lần nào cũng dấy lên băn khoăn về sự "tốn công vô ích" có thể dẫn tới tâm lý hồ nghi hiệu quả.

Nhìn tổng quan, các địa phương đã trăn trở và nỗ lực, người dân cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, "kim chỉ nam" để hành động đúng là luật lại chưa thực sự rõ ràng, dù quá trình chuẩn bị rồi triển khai tính đến nay đã 6 năm.

Hội thảo dù muộn nhưng rất cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm tận dụng những tư liệu từ hội thảo để thống nhất hơn trong triển khai. Qua đó, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên rác.

Quan trọng hơn, việc này sẽ giúp người dân yên tâm đồng hành với bước tiến văn minh.