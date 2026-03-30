Thông điệp tháng 3

Những ngày cuối tháng 3 này, tại TP HCM có ít nhất 3 sự kiện thể hiện sự đau đáu của lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng, chuyên gia cùng rất nhiều người dân đối với tiến trình phát triển đô thị.

Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hôm 18-3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu công tác này hoàn thành trước tháng 7-2026. Qua đó, đưa công trình hơn 8 km nối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, tổng mức đầu tư trên 17.200 tỉ đồng mang nhiều tính biểu tượng về dân sinh, nét đẹp đô thị... về đích sớm nhất.

Còn trong ngày 27-3, hội thảo quốc tế "TOD với phát triển đường sắt đô thị" nhận được sự đóng góp từ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng đô thị. Phát biểu tại đây, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM khẳng định việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy triển khai TOD, từ tích hợp quy hoạch đến thu hút nhà đầu tư, đang được thành phố tập trung.

Công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NGỌC QUÝ

Cùng ngày, qua hội thảo "Lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035", Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận được nhiều ý tưởng khả thi từ những chuyên gia tâm huyết.

Nói một cách khái quát, việc tối ưu hóa tiến độ rạch Xuyên Tâm, triển khai hiệu quả TOD, định hình rõ con đường của đô thị thông minh chính là góp phần lớn cho tương lai tươi sáng của siêu đô thị. Làm tốt những điều này, ngoài nỗ lực triển khai của các cơ quan, đơn vị thì vai trò rất quan trọng thuộc về HĐND TP HCM, thông qua hoạt động lắng nghe cử tri, giám sát, bấm nút khai sinh chính sách mang tính mở đường cho chính quyền thực hiện chương trình, dự án phù hợp.

Cử tri TP HCM nói riêng, người dân cả nước nói chung đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ máy HĐND của đô thị đầu tàu kinh tế. Kỳ vọng ấy cũng là "thông điệp giao nhiệm vụ" đối với tài năng, tinh thần cống hiến của mỗi cá nhân đại biểu.