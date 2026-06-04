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Thời sự

Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo để lộ đề thi môn Tiếng Anh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một giáo viên ở Thanh Hóa vừa bị chấm dứt hợp đồng dạy học do tự ý mang đề thi học kỳ về trung tâm cho học sinh tham khảo dẫn tới lộ đề thi

Ngày 4-6, tin từ UBND xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn thư của người dân liên quan đến những lùm xùm quanh vụ lộ đề thi môn Tiếng Anh cuối học kỳ II năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thọ Lâm.

Chấm dứt hợp đồng thầy giáo để lộ đề thi Tiếng Anh - Ảnh 1.

Ngôi trường nơi xảy ra việc lộ đề thi học kỳ 2

Theo báo cáo của Tổ công tác UBND xã Sao Vàng, ngày 5-5, tại lớp 8C tổ chức thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi học kỳ II, có 48 học sinh tham gia. Đến ngày 17-5, nhà trường phát hiện đề thi đã bị lộ trước thời điểm diễn ra buổi thi.

Vào cuộc xác minh, tổ kiểm tra xác định người làm lộ đề thi là thầy giáo Nguyễn Hữu T., giáo viên hợp đồng môn Tiếng Anh của nhà trường.

Cũng theo báo cáo, trước kỳ thi cuối học kỳ II, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội của nhà trường đã nhận đề kiểm tra học kỳ II của các môn thuộc tổ, trong đó có môn Tiếng Anh và chia sẻ lên nhóm Zalo của Tổ Khoa học - Xã hội để các giáo viên kiểm tra, rà soát lần cuối trước khi tổ trưởng ký duyệt, chuyển cho văn thư nhà trường in sao phục vụ kỳ kiểm tra.

Trong nhóm Zalo này có thầy Nguyễn Hữu T.. Sau khi nhận được đề thi, thầy T. đã tải về. Đến ngày 2-5, thầy đưa đề thi này cho một nhóm học sinh đang học tại trung tâm dạy thêm Tiếng Anh của gia đình ở xã Xuân Hòa (Thanh Hóa) tham khảo, dẫn đến việc lộ đề thi học kỳ.

Bà Đỗ Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Lâm xác nhận sự việc lộ đề thi học kỳ môn Tiếng Anh. Theo bà Thơm, sau khi phát hiện sự cố lộ đề thi, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp, xác định thầy T. vi phạm quy chế chuyên môn và quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy từ ngày 19-5 (thầy Nguyễn Hữu T. được nhà trường đã ký hợp đồng giảng dạy môn Tiếng Anh theo tháng kể từ tháng 9-2025).

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội đối với cô Trịnh Thị N., do không tuân thủ nguyên tắc bảo mật đề thi và quy chế chuyên môn của nhà trường, gián tiếp tạo kẽ hở dẫn đến lộ đề thi trước kỳ kiểm tra, đồng thời không xét danh hiệu thi đua và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Hai Phó hiệu trưởng nhà trường là bà Đỗ Thị T. và bà Lê Thị H., Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

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