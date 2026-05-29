ĐHQG TPHCM công bố kết quả rà soát nghi vấn lộ đề thi

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM vừa thông tin chính thức về những phản ánh liên quan đến câu hỏi logic trong kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026.

ĐHQG TPHCM khẳng định quy trình xây dựng đề thi được kiểm soát nhiều tầng, đồng thời chưa ghi nhận dấu hiệu đề thi bị lộ.

Trước những băn khoăn của thí sinh và phụ huynh về sự tương đồng giữa một số câu hỏi logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 với các bài thi quốc tế, ĐHQG TPHCM cho biết đã tiếp nhận đầy đủ các phản ánh và tổ chức rà soát theo quy trình chuyên môn.

Theo ĐHQG TPHCM, ngân hàng câu hỏi của kỳ thi được xây dựng theo quy trình khoa học, chặt chẽ với nhiều tầng kiểm soát.

Mỗi câu hỏi phải trải qua các bước biên soạn, phản biện chuyên môn, thẩm định độc lập, thử nghiệm trên mẫu thí sinh, phân tích tham số đo lường và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Theo ĐHQG TPHCM, công tác rà soát được thực hiện bởi Hội đồng chuyên môn, gồm kiểm tra hồ sơ xây dựng câu hỏi và yêu cầu chuyên gia giải trình trực tiếp bằng văn bản.

Đội ngũ xây dựng câu hỏi gồm các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực đo lường, đánh giá giáo dục. Trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, các chuyên gia tham khảo có chọn lọc mô hình, phương pháp và dạng thức đánh giá của các tổ chức khảo thí uy tín trong nước và quốc tế.

ĐHQG TPHCM nhấn mạnh việc tham khảo chỉ dừng ở phương pháp xây dựng câu hỏi, cấu trúc đánh giá và mô hình đo lường năng lực, không phải sao chép hoặc sử dụng trực tiếp câu hỏi từ các kỳ thi quốc tế như ETS, Cambridge Assessment hay OECD/PISA.

Với phần thi Logic, ĐHQG TPHCM cho biết đây là hợp phần đánh giá năng lực tư duy bậc cao như lập luận logic, nhận diện quy luật, phân tích dữ kiện và suy luận. Các dạng bài như sắp xếp thứ tự, phân nhóm, suy luận điều kiện hay loại trừ là mô hình phổ biến trong nhiều kỳ thi chuẩn hóa quốc tế.

Kết quả rà soát cho thấy các câu hỏi trong đề thi đợt 2 năm 2026 bảo đảm tính chính xác, rõ ràng và đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực.

Một số câu hỏi có điểm tương đồng về dạng thức suy luận nhưng khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời.

ĐHQG TPHCM khẳng định chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi logic là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ đề thi nước ngoài. Đồng thời, nhà trường cũng chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi bị lộ lọt, truy cập trái phép.

Sau kỳ thi, ĐHQG TPHCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát tổng thể ngân hàng câu hỏi, tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ biên soạn, cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng nhằm nâng cao tính độc lập, minh bạch và độ tin cậy của kỳ thi.