Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều 23-9, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Thạnh. Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM đi khảo sát thực địa dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật). Đi cùng đoàn có ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM và lãnh đạo các sở, ngành.

Phải "đúng vai, thuộc bài"

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thạnh báo cáo về tình hình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm. Lãnh đạo các phường Gia Định, Bình Lợi Trung cũng báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm đoạn qua 2 phường này.

Sau khi nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chia sẻ những khó khăn, áp lực mà cấp xã đang gặp phải.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, thời gian qua, các địa phương, trong đó có phường Bình Thạnh, đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả đáng biểu dương. Các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ phải "đúng vai, thuộc bài", làm đúng vai trò, trách nhiệm hơn nữa.

Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh nguyên tắc đối với những việc cấp xã chưa làm được, thành phố sẽ "phụ" các địa phương, việc nào "phụ" chưa xong thì thành phố phải làm cùng.

Song song đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phối hợp tốt, trách nhiệm hơn, có giải pháp tích cực trong xử lý công việc, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân. Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý: Phải chấm dứt tình trạng "phát văn bản lên - xuống" trả lời chung chung, cấp dưới không biết thực hiện ra sao.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khảo sát thực địa tại dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên TâmẢnh: VIỆT DŨNG (Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Dự án Rạch Xuyên Tâm phải là hình mẫu

Sau khi nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý đối với các trường hợp không đủ điều kiện nhận đền bù, các sở, ban, ngành TP HCM, địa phương phải có giải pháp tích cực hơn, tạo thuận lợi nhất để người dân có thể mua được nhà ở xã hội. Cần nghiên cứu xây dựng chính sách cho những trường hợp này, tiêu chí phải rõ ràng, bảo đảm công bằng cho người dân.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường phải làm điều phối viên chính trong việc phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm. Đồng thời, mở rộng các tổ công tác này cho các dự án khác của TP HCM. Cấp xã cũng phải phối hợp nhịp nhàng với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là đối với tổ công tác này.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị phải xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ công việc) dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm. Song song đó tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ để bảo đảm hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 11-2025. Ông tin tưởng rằng qua cách làm, cách giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này, sẽ áp dụng phương thức giải quyết chung đối với các dự án, nhất là các dự án liên quan đến nhiều phường, xã.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ kỳ vọng rất lớn đối với dự án này, cũng như mong mỏi dự án hoàn thành đúng tiến độ để tạo diện mạo mới, thúc đẩy sự phát triển của TP HCM trong tương lai.

Kiến nghị sớm bàn giao mặt bằng Dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm có tổng mức vốn đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, đi qua các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh và An Nhơn. Dự án có 3 gói thầu xây lắp, gồm gói thầu XL-03 (từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật thuộc phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung) đang thi công; gói thầu XL-01 (từ đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy thuộc phường Gia Định) và gói thầu XL-02 (từ đoạn cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến thuộc phạm vi phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn tất trong tháng 10. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, dự án gặp khó khăn, vướng mắc chủ yếu là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban kiến nghị Chủ tịch UBND phường An Nhơn chỉ đạo khẩn trương bàn giao mặt bằng đối với 29 hộ dân còn lại trong tháng 10 để thực hiện dự án; kiến nghị Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung phối hợp với đơn vị có liên quan vận động 20 hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công gói thầu XL-03 trong tháng 11-2025.



