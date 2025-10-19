HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Chậm lại để yêu thương

Phạm Nguyễn Quỳnh Thư

Trong thời đại công nghệ, con người gần gũi với thế giới hơn bao giờ hết.

Chỉ một cú chạm, ta có thể kết nối với bạn bè ở nửa vòng trái đất, chia sẻ cảm xúc, học hỏi tri thức và khám phá vô vàn điều mới lạ. Nghịch lý là chính từ những cú chạm ấy, đôi khi ta đánh rơi những điều gần gũi nhất: bữa cơm có tiếng cười của người thân, câu chuyện dang dở của con, ánh mắt ấm áp của người bạn đời. Nhiều gia đình dần xa nhau, sống cùng một không gian nhưng trong những "thế giới riêng". Bữa cơm, vốn là nơi sum họp, trở thành khoảnh khắc im lặng khi mỗi người mải mê với chiếc điện thoại của mình.

Ngẫm lại, một cái "thả tim" đôi khi dễ hơn một lời hỏi han. Một tin nhắn nhanh đôi khi thay thế cuộc trò chuyện thật lòng. Dù ở cùng mái nhà, ta vẫn thấy cô đơn giữa chính gia đình và người thân. Thì ra hạnh phúc gia đình đang bị bào mòn từ chính những thói quen tưởng như vô hại. Người vợ mải xem clip giải trí, không nhận ra chồng đang chờ một lời hỏi han. Người chồng lướt mạng khuya, quên rằng bên cạnh là người bạn đời đã thiếp ngủ trong cô đơn. Con trẻ chìm trong thế giới ảo, không còn nghe tiếng cha mẹ gọi.

Công nghệ không có lỗi; lỗi là khi chúng ta để nó thay thế cho sự quan tâm thật. Chúng ta có thể biết hàng trăm người ngoài kia, nhưng lại không biết người thân ngay cạnh buồn hay vui. Hãy thử đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt nhau và hỏi: "Hôm nay của anh/em/con thế nào?". Chỉ một câu đơn giản nhưng có thể làm ấm cả một ngày dài. Mối liên kết gia đình không nằm trong những bình luận hay dòng trạng thái, mà trong những cái ôm, nụ cười, bữa cơm, giọng nói và sự lắng nghe thật lòng.

Hãy dành ít nhất một khoảng thời gian trong ngày để "ngoại tuyến": tắt thông báo, gác điện thoại, sống trọn từng khoảnh khắc bên người thân. Đó là cách để bạn "chạm" lại vào cuộc sống thật, để cảm xúc không bị thay bằng biểu tượng, và để thế giới thật nằm trong vòng tay của những người thương yêu.

Bởi có những thứ chỉ cần chạm là thấy nhưng có những điều, phải sống cùng, phải lắng nghe và yêu thương mới cảm nhận trọn vẹn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo