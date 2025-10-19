Chậm lại để yêu thương

Chỉ một cú chạm, ta có thể kết nối với bạn bè ở nửa vòng trái đất, chia sẻ cảm xúc, học hỏi tri thức và khám phá vô vàn điều mới lạ. Nghịch lý là chính từ những cú chạm ấy, đôi khi ta đánh rơi những điều gần gũi nhất: bữa cơm có tiếng cười của người thân, câu chuyện dang dở của con, ánh mắt ấm áp của người bạn đời. Nhiều gia đình dần xa nhau, sống cùng một không gian nhưng trong những "thế giới riêng". Bữa cơm, vốn là nơi sum họp, trở thành khoảnh khắc im lặng khi mỗi người mải mê với chiếc điện thoại của mình.

Ngẫm lại, một cái "thả tim" đôi khi dễ hơn một lời hỏi han. Một tin nhắn nhanh đôi khi thay thế cuộc trò chuyện thật lòng. Dù ở cùng mái nhà, ta vẫn thấy cô đơn giữa chính gia đình và người thân. Thì ra hạnh phúc gia đình đang bị bào mòn từ chính những thói quen tưởng như vô hại. Người vợ mải xem clip giải trí, không nhận ra chồng đang chờ một lời hỏi han. Người chồng lướt mạng khuya, quên rằng bên cạnh là người bạn đời đã thiếp ngủ trong cô đơn. Con trẻ chìm trong thế giới ảo, không còn nghe tiếng cha mẹ gọi.

Công nghệ không có lỗi; lỗi là khi chúng ta để nó thay thế cho sự quan tâm thật. Chúng ta có thể biết hàng trăm người ngoài kia, nhưng lại không biết người thân ngay cạnh buồn hay vui. Hãy thử đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt nhau và hỏi: "Hôm nay của anh/em/con thế nào?". Chỉ một câu đơn giản nhưng có thể làm ấm cả một ngày dài. Mối liên kết gia đình không nằm trong những bình luận hay dòng trạng thái, mà trong những cái ôm, nụ cười, bữa cơm, giọng nói và sự lắng nghe thật lòng.

Hãy dành ít nhất một khoảng thời gian trong ngày để "ngoại tuyến": tắt thông báo, gác điện thoại, sống trọn từng khoảnh khắc bên người thân. Đó là cách để bạn "chạm" lại vào cuộc sống thật, để cảm xúc không bị thay bằng biểu tượng, và để thế giới thật nằm trong vòng tay của những người thương yêu.

Bởi có những thứ chỉ cần chạm là thấy nhưng có những điều, phải sống cùng, phải lắng nghe và yêu thương mới cảm nhận trọn vẹn.