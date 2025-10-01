Chăm lo cho "điểm tựa tinh thần" của đất nước

Người trẻ nếu tiếp xúc, trò chuyện với người cao tuổi sẽ nhận được ở họ vô vàn điều thú vị.

Không ít người được gọi là "già" vì tuổi ngoài 60 nhưng tâm hồn, phong cách, tư duy, lời ăn, tiếng nói không tương thích với độ tuổi. Họ luôn cởi mở, sẵn sàng sẻ chia tâm tư, tình cảm của mình với người ít tuổi.

Đằng sau những cuộc tiếp xúc, những gặp gỡ, giao lưu đó, lớp trẻ có thể học được nhiều điều bổ ích, thú vị ở người đi trước, giúp chúng ta sớm có thêm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nghề, vững vàng chuyên môn để trưởng thành nhanh hơn, nhất là những ai hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, y, dược, kinh doanh, quản lý,...

Người cao tuổi luôn là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ sau

Tiếp cận người lớn tuổi, bạn sẽ nhận ra họ cũng như các lứa tuổi khác, tạo nên bức tranh muôn màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc, dòng trạng thái.

Bộ phận người cao tuổi ở Việt Nam là sự hội tụ của nhiều thế hệ: Người thọ tuổi phải trên một trăm, tuy con số còn rất ít, nhưng đã trở thành mục tiêu để xã hội ta hướng tới trong thế kỷ 21. Thế hệ cao tuổi từng trải trải qua đủ nghề: Lao động chân tay, giản đơn đến lao động trí óc, nghề phức tạp đòi hỏi kiến thức uyên thâm, sâu rộng; lại có nghề kén chọn kỹ năng, năng khiếu, tố chất đặc biệt, riêng có.

Trong số người cao tuổi không ít đã thành đạt trong sự nghiệp ở nhiều cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước, trong lực lượng vũ trang, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân. Lại có lớp người vô cùng bình dị - cựu chiến binh, công nhân, thợ thủ công, nông dân... Tất cả họ hòa vào nhau tạo thành những gam màu cuộc sống thật sinh động, đầy nội lực, nhiệt huyết.

Tính đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (60 tuổi trở lên), chiếm hơn 16% dân số. Năm 2030, số người cao tuổi ở nước ta ước khoảng 18 triệu; 2038 sẽ có hơn 21 triệu, chiếm 20% tổng dân số. Xu hướng già hóa dân số ở nước ta nhanh nhất châu Á, đứng đầu trong 10 nước trên thế giới.

Hiện nay, người cao tuổi ở Việt Nam tạm được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất được gọi là "lão hóa thành công" khi tuổi cao nhưng sức khỏe dồi dào, vẫn có khả năng làm việc, chơi thể thao thường xuyên và nhanh nhẹn.

Nhóm thứ hai là lão hóa thông thường. Số người trong nhóm này có thể chiếm số đông. Họ sinh hoạt cộng đồng xã hội đều đặn, tinh thần luôn vui vẻ, thỏa mãn với thực tại, vui vầy bên con cháu...

Nhóm thứ ba là người cao tuổi suy yếu, phải có người chăm sóc hoặc sống ở trại dưỡng lão. Hiện nay, Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh, nhất là ở TP HCM.

Thông tin trên cần nhận được sự quan tâm tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp chăm sóc tốt nhất cho người cao tuổi.

"Sống khỏe, chết nhanh" là câu ước nguyện hay được người già nói với nhau và con cháu họ. Lúc còn sống, mong sao ít bệnh tật, nếu có chỉ là bệnh thông thường. Lúc ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, đừng phải chịu đớn đau.

Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nay đã được luật hóa: Người trên 60 tuổi được miễn phí xe bus cùng một số ưu tiên khác; có người giúp đỡ khi sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày...

Mới đây, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân với những mục tiêu trước mắt và dài lâu đã mang lại niềm vui lớn, trước hết cho người cao tuổi.

Từ nghị quyết đến hiện thực luôn có khoảng cách. Nhưng trong chuỗi Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) vừa qua, 1.360 người cao tuổi, với tinh thần U80 hưởng ứng A80 cùng đồng thanh hát vang bài Quốc ca chào mừng Quốc khánh 2-9 cho thấy lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, tâm hồn trẻ trung của thế hệ người cao tuổi đẹp đẽ, sôi nổi, đáng trân trọng đến nhường nào. Họ đã và mãi là bệ đỡ, điểm tựa tinh thần cho các thế hệ kế tiếp vững niềm tin, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh trong công cuộc sắp xếp lại giang sơn ở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.