TP HCM: Phường Hòa Hưng mời bác sĩ khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi

Sáng 27-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hòa Hưng, TP HCM tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Đợt này, phường Hòa Hưng tổ chức mừng thọ cho 985 người cao tuổi

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Lê Thị Ngọc Hiền, phường Hòa Hưng có khoảng 16.671 người cao tuổi, chiếm 17,3% dân số trên địa bàn. Với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với địa phương, nhiều người cao tuổi tự nguyện và nỗ lực tham gia vào hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các hoạt động xã hội.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành

Tại chương trình, bà Lê Thị Ngọc Hiền kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm và có những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp hỗ trợ người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi hộ cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; trở thành những tấm gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào tại địa phương.

Dịp này, phường Hòa Hưng tổ chức Ngày hội "Vì sức khỏe cộng đồng". Tại ngày hội, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Trung tâm Nha khoa Anna, các tổ chức, cá nhân, đồng hành với địa phương thực hiện khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phát thuốc miễn phí và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh theo mùa.

Bác sĩ khám mắt cho người cao tuổi

Đã có hơn 1.000 người thuộc diện người có công với cách mạng, người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc. Tổng kinh phí chăm lo cho người dân tại Ngày hội "Vì sức khỏe cộng đồng" là trên 1 tỉ đồng.

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi

"Ngay sau khi phát động Ngày hội "Vì sức khỏe cộng đồng", phường Hòa Hưng nhận được sự hưởng ứng tham gia rất lớn của các đơn vị y tế. Một điều may mắn là trên địa bàn phường Hòa Hưng có rất nhiều đơn vị y tế. Tại chương trình, nhiều đơn vị cũng chủ động đến với phường để chung sức cùng với địa phương chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi" - Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng thông tin.