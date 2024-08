Sáng 10-8, Công đoàn Tập Đoàn Central Retail Việt Nam (quận Phú Nhuận, TP HCM) đã tổ chức lễ trao 60 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng kèm quà cho con đoàn viên khó khăn, có thành tích học tập giỏi và xuất sắc năm học 2023 - 2024.

Ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM phát biểu tại lễ trao học bổng. Ảnh: THANH NGA

Đến với chương trình, các em còn được giao lưu cùng chú hề, tham gia các trò chơi tập thể, thưởng thức các loại bánh ngọt miễn phí... Trong năm 2024, Công đoàn Tập đoàn sẽ trao tổng cộng 240 suất học bổng với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Bà Bùi Minh Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Central Retail Việt Nam trao quà cho con đoàn viên. Ảnh: THANH NGA

Sáng cùng ngày, Giải Việt dã CNVC-LĐ quận 1, TP HCM do LĐLĐ, Trung tâm TDTT và Hội Liên hiệp Thanh niên quận 1 tổ chức đã diễn ra tại Sân bóng đá Tao Đàn.

Giải đã thu hút 900 VĐV tham gia thi đấu ở các nhóm tuổi từ 25 đến 36 (nam, nữ) và từ 36 tuổi trở lên (nam, nữ). Ban tổ chức đã trao 78 giải cho các cá nhân xuất sắc ở các nhóm tuổi.

Hội thao CNVC-LĐ bao gồm các môn như cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá, kéo co, chạy việt dã… với sự tham gia của hơn 2.000 VĐV là đoàn viên, CNVC-LĐ, lực lượng võ trang hiện đang cư ngụ, sinh hoạt và làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quốc doanh trên địa bàn quận 1.

CNVC-LĐ quận 1, TP HCM tham gia Giải Việt dã. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trước đó, chiều 9-8, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024).

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart trao hỗ trợ cho LĐLĐ quận Bình Tân để chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn. ảnh: MAI CHI

Dịp này, LĐLĐ quận đã tiếp nhận 200 triệu đồng từ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart ủng hộ để tổ chức lễ cưới tập thể năm 2024 và chăm lo công nhân, lao động khó khăn; Ký thỏa thuận thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" với BHXH quận và Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ và Đầu tư Uy Vũ; Trao bằng khen của UBND TP cho 3 cán bộ Công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn Quận giai đoạn 2020-2024; tuyên dương 2 gương cán bộ Công đoàn đạt giải thưởng 28-7 năm 2024 và 7 cán bộ Công đoàn gắn bó với tổ chức Công đoàn từ 10 năm trở lên.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, BHXH và doanh nghiệp ký thỏa thuận thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên. Ảnh: MAI CHI

Chương trình kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM tổ chức cũng đã diễn ra chiều cùng ngày với các hoạt động thiết thực như: Ký kết quy chế phối hợp giữa LĐLĐ và Công an quận về đảm bảo an ninh trật tự trong CNVC-LĐ giai đoạn 2024 - 2028; Trao danh sách 380 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho 10 cán bộ Công đoàn có nhiều đóng góp.

Con đoàn viên vui mừng khi nhận xe đạp do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM trao tặng. Ảnh: MAI CHI

Dịp này, LĐLĐ quận đã tặng 145 phần quà (từ 500.000 - 1 triệu đồng/phần) cho CNVC-LĐ khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tặng 101 xe đạp (2 triệu đồng/xe) cho con CNVC-LĐ hiếu học; trao 1 mái ấm Công đoàn ( trị giá 110 triệu đồng) cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Phan Minh Thắng, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Ảnh: MAI CHI

Cùng ngày 9-8, LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM đã sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, thông qua các hoạt động chăm lo Tết và Tháng Công nhân, LĐLĐ quận đã thăm hỏi và tặng quà cho 3.314 lượt đoàn viên khó khăn với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng; Tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 450 lao động nữ (kinh phí thực hiện 90 triệu đồng)...

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ sở xuất sắc tại huyện Củ Chi. Ảnh: MAI CHI

LĐLĐ huyện cũng đã thành lập mới 7 Công đoàn cơ sở với 3.207 đoàn viên, trong đó có 5 Công đoàn thuộc khu vực doanh nghiệp có trên 25 lao động.

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên mới tại Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại Đại Minh Phát, huyện Củ Chi, TP HCM. Ảnh: MAI CHI

Dịp này, LĐLĐ huyện đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 9 cá nhân; trao tặng cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023; tuyên dương 37 tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc các hoạt động trong Tháng Công nhân và phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo.