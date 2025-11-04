Chăm sóc người cao tuổi hiệu quả nhất

BSCK2 TRẦN THANH GIAO, Trưởng Khoa Lão - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), trả lời: Người cao tuổi thường dễ mắc nhiều bệnh cùng lúc do chức năng các cơ quan trong cơ thể suy giảm theo thời gian. Hệ miễn dịch yếu đi, quá trình trao đổi chất và phục hồi kém khiến họ dễ bị nhiễm trùng, té ngã, gãy xương hoặc biến chứng từ các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, COPD… Ngoài ra, còn có nguy cơ mắc bệnh đồng mắc - tức là bị nhiều bệnh mạn tính cùng lúc - nên thường phải dùng nhiều loại thuốc, làm tăng nguy cơ tương tác thuốc và biến chứng phức tạp.

Để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi một cách hiệu quả, gia đình cần lưu ý 5 yếu tố quan trọng: Kiểm soát các yếu tố nguy cơ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, đường, chất béo xấu; không hút thuốc, hạn chế rượu bia. Khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn. Tiêm ngừa đầy đủ, đặc biệt là vắc-xin cúm, phế cầu… giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng. Tập luyện đều đặn lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, yoga phù hợp với thể trạng. Quan tâm, thường xuyên trò chuyện, nhắc nhở dùng thuốc, đưa đi khám bệnh đúng hẹn.

Khi thấy người cao tuổi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc cần tư vấn, gia đình nên đưa đến chuyên khoa lão để được đánh giá và điều trị kịp thời.