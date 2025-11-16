HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chăm sóc sức khỏe cho hơn 150 đoàn viên, giáo viên

MAI CHI

(NLĐO)- Hơn 150 giáo viên được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe và khám bệnh miễn phí

Ngày 16-11, Công đoàn phường Tân Tạo, TPHCM phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh tổ chức chương trình tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe và tư vấn, khám bệnh miễn phí cho đoàn viên, giáo viên khó khăn. 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2025).

Chăm sóc sức khỏe cho giáo viên khó khăn - Ảnh 1.

Đoàn viên, giáo viên tham gia chương trình tuyên truyền

Tại chương trình, hơn 150 đoàn viên, giáo viên đã được chuyên gia, bác sĩ cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản; cách thức phòng tránh bệnh lý thường gặp như đái tháo đường, lão hóa vùng mắt, bệnh cúm mùa... 

Qua đó, đoàn viên, giáo viên có cái nhìn toàn diện để chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm nguy cơ bệnh tật và duy trì năng lượng tích cực trong công việc giảng dạy.

Chăm sóc sức khỏe cho giáo viên khó khăn - Ảnh 2.

Các giáo viên được khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh

Đoàn viên, giáo viên cũng được tham gia khám, tư vấn, tầm soát bệnh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh.

Chăm sóc sức khỏe cho giáo viên khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện ban tổ chức trao quà cho các giáo viên khó khăn

Ngoài ra, tại chương trình, đại diện BHXH cơ sở An Lạc tuyên truyền nhiều nội dung của Luật BHXH, BHYT năm 2024 cho các giáo viên. Ban tổ chức cũng đã tặng 158 phần quà (trị giá từ 100.000- 350.000 đồng/phần) cho các đoàn viên, giáo viên khó khăn.

khám sức khỏe giáo viên chăm sóc sức khỏe đoàn viên PHƯỜNG TÂN TẠO Công đoàn
