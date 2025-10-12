Công đoàn phường Tân Tạo: Đổi mới để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, lao động

Hôm nay,12-10, Hội nghị Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 50 đại biểu.

Công đoàn phường Tân Tạo nhận quà chúc mừng Hội nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường

Thực hiện tốt vai trò chăm lo

Theo Công đoàn phường Tân Tạo, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong buổi đầu thành lập do thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới, nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực vượt khó, đội ngũ Công đoàn phường vẫn thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Thời gian qua, ngoài đẩy mạnh Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" giúp đoàn viên, NLĐ được sử dụng hàng hóa, dịch vụ với giá rẻ hơn thị trường từ 5-50%, Công đoàn phường còn phối hợp cùng 8 doanh nghiệp tổ chức Chương trình "Bữa cơm công đoàn" phục vụ cho hơn 48.000 NLĐ với tổng giá trị tăng thêm 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, chăm lo cho 660 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền 525 triệu đồng...

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chương trình trọng tâm mà Công đoàn phường Tân Tạo đề ra trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới công tác chăm lo, huy động các nguồn lực cùng Công đoàn trao 3 mái ấm Công đoàn; tặng 5.000 phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, thành lập 3 điểm phúc lợi đoàn viên cung cấp nhu yếu phẩm giảm giá từ 5-35% so với giá thị trường; phối hợp các đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể cho NLĐ hằng năm.

Công đoàn phường cũng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở cũng như đẩy mạnh phát triển đoàn viên và công tác chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Tạo ra mắt Hội nghị

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Minh Hiếu - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo - nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Công đoàn phường đề ra trong nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ông Lê Minh Hiếu đề nghị thời gian tới Công đoàn phường tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường năng lực đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ông Lê Minh Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo, phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đặt biệt là trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh...

Dịp này, Công đoàn phường Tân Tạo ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra được chỉ định. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai và nhân dân Cu Ba

Các chỉ tiêu Công đoàn phường Tân Tạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 - Hàng năm phát triển mới 300 đoàn viên Công đoàn. - Phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định; mỗi năm thành lập ít nhất 1 Nghiệp đoàn cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Tuấn được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo - Công đoàn phường đạt mức xếp loại hoàn thành tốt trở lên. - Đăng ký và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2030), kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2030), 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2029), 85 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2030). - 100% cán bộ Công đoàn phường tham gia phong trào khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, phong trào thành phố muôn sắc hoa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động.







