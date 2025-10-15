"Chạm" vào công nghệ, nuôi dưỡng đam mê số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

"Chạm" vào công nghệ, nuôi dưỡng đam mê số

Bài và ảnh: An Phúc

Triển lãm về sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia đã khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Công ty CP Giáo dục KDI tiên phong mang đến không gian trải nghiệm độc đáo - nơi công nghệ không chỉ được trưng bày mà còn "sống" trong từng hoạt động học tập, khám phá của học sinh

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, triển lãm về sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia đã khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong đó, gian hàng triển lãm của Công ty CP Giáo dục KDI (KDI Education) được thiết kế như một "phòng thí nghiệm mở", nơi học sinh có thể trực tiếp "chạm" vào công nghệ, tương tác với các mô hình tiên tiến và tự tay vận hành các thiết bị thông minh. Đây không chỉ là một góc triển lãm mà còn là minh chứng về triết lý giáo dục mà KDI Education theo đuổi: "Học sinh là trung tâm của sự sáng tạo - học để làm, học để khám phá và học để kiến tạo tương lai".

Tại triển lãm, KDI Education đã giới thiệu hàng loạt giải pháp và thiết bị giáo dục hiện đại. Trong đó, nổi bật là robot Unitree Go2 - biểu tượng của trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng vận động linh hoạt, cùng dây chuyền mô phỏng lắp ráp ô tô ứng dụng AI DOBOT Magician Mini - mô phỏng chân thực quy trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp. Với góc nhìn giáo dục, những công nghệ tưởng chừng "xa vời" ấy trở nên gần gũi và sống động, giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách mà khoa học - công nghệ đang vận hành thế giới.

"Chạm" vào công nghệ, nuôi dưỡng đam mê số - Ảnh 1.

Học sinh tự tin thuyết trình với đại biểu tham quan gian hàng KDI Education sáng 14-10

"Chạm" vào công nghệ, nuôi dưỡng đam mê số - Ảnh 2.

Gian hàng của KDI Education tại triển lãm

Ngoài sản phẩm công nghệ được trưng bày, điều tạo nên dấu ấn của gian hàng KDI Education còn là các em học sinh - những người truyền cảm hứng sáng tạo. Với sự tự tin và hiểu biết, các em đảm nhận vai trò thuyết minh, giới thiệu sản phẩm với khách tham quan bằng ngôn ngữ và góc nhìn của thế hệ trẻ.

Hình ảnh những em nhỏ đứng bên cạnh robot, say sưa giải thích nguyên lý hoạt động của AI hay chia sẻ cách lập trình dây chuyền lắp ráp… đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Đó không chỉ là sự tự tin mà còn là minh chứng về hiệu quả của giáo dục trải nghiệm mà KDI Education theo đuổi: giúp học sinh làm chủ tri thức, công nghệ và chính tương lai của mình.

Không gian triển lãm của KDI Education không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm công nghệ, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đổi mới sáng tạo. KDI Education đã và đang vận hành hơn 300 phòng STEM tại các trường học trên cả nước. Qua đó, KDI Education xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện, kết nối nhà trường - học sinh - doanh nghiệp - xã hội, góp phần hình thành thế hệ công dân số có tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng cao trong kỷ nguyên 4.0.

Bắt nguồn từ giáo dục, nuôi dưỡng bằng công nghệ và lan tỏa bằng niềm đam mê học hỏi - đó chính là nền tảng sáng tạo mà KDI Education kiên định theo đuổi. Từ những gian hàng nhỏ hôm nay, hạt mầm của tri thức và cảm hứng sáng tạo sẽ tiếp tục nảy nở, góp phần kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục tương lai số. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo