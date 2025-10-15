"Chạm" vào công nghệ, nuôi dưỡng đam mê số

Công ty CP Giáo dục KDI tiên phong mang đến không gian trải nghiệm độc đáo - nơi công nghệ không chỉ được trưng bày mà còn "sống" trong từng hoạt động học tập, khám phá của học sinh

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, triển lãm về sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia đã khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong đó, gian hàng triển lãm của Công ty CP Giáo dục KDI (KDI Education) được thiết kế như một "phòng thí nghiệm mở", nơi học sinh có thể trực tiếp "chạm" vào công nghệ, tương tác với các mô hình tiên tiến và tự tay vận hành các thiết bị thông minh. Đây không chỉ là một góc triển lãm mà còn là minh chứng về triết lý giáo dục mà KDI Education theo đuổi: "Học sinh là trung tâm của sự sáng tạo - học để làm, học để khám phá và học để kiến tạo tương lai".

Tại triển lãm, KDI Education đã giới thiệu hàng loạt giải pháp và thiết bị giáo dục hiện đại. Trong đó, nổi bật là robot Unitree Go2 - biểu tượng của trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng vận động linh hoạt, cùng dây chuyền mô phỏng lắp ráp ô tô ứng dụng AI DOBOT Magician Mini - mô phỏng chân thực quy trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp. Với góc nhìn giáo dục, những công nghệ tưởng chừng "xa vời" ấy trở nên gần gũi và sống động, giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách mà khoa học - công nghệ đang vận hành thế giới.

Học sinh tự tin thuyết trình với đại biểu tham quan gian hàng KDI Education sáng 14-10

Gian hàng của KDI Education tại triển lãm

Ngoài sản phẩm công nghệ được trưng bày, điều tạo nên dấu ấn của gian hàng KDI Education còn là các em học sinh - những người truyền cảm hứng sáng tạo. Với sự tự tin và hiểu biết, các em đảm nhận vai trò thuyết minh, giới thiệu sản phẩm với khách tham quan bằng ngôn ngữ và góc nhìn của thế hệ trẻ.

Hình ảnh những em nhỏ đứng bên cạnh robot, say sưa giải thích nguyên lý hoạt động của AI hay chia sẻ cách lập trình dây chuyền lắp ráp… đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Đó không chỉ là sự tự tin mà còn là minh chứng về hiệu quả của giáo dục trải nghiệm mà KDI Education theo đuổi: giúp học sinh làm chủ tri thức, công nghệ và chính tương lai của mình.

Không gian triển lãm của KDI Education không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm công nghệ, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đổi mới sáng tạo. KDI Education đã và đang vận hành hơn 300 phòng STEM tại các trường học trên cả nước. Qua đó, KDI Education xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện, kết nối nhà trường - học sinh - doanh nghiệp - xã hội, góp phần hình thành thế hệ công dân số có tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng cao trong kỷ nguyên 4.0.

Bắt nguồn từ giáo dục, nuôi dưỡng bằng công nghệ và lan tỏa bằng niềm đam mê học hỏi - đó chính là nền tảng sáng tạo mà KDI Education kiên định theo đuổi. Từ những gian hàng nhỏ hôm nay, hạt mầm của tri thức và cảm hứng sáng tạo sẽ tiếp tục nảy nở, góp phần kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục tương lai số.