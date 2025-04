Chân dung 2 đối tượng cướp điện thoại của 2 mẹ con lúc chờ xe buýt

Ngày 25-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Văn Hùng (SN 1998) và Nguyễn Đình Khánh (SN 1996), cùng trú tại quận Phú Xuân, TP Huế về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị bắt sau khi bỏ trốn.

Trước đó, vào ngày 7-1, do thiếu tiền tiêu xài nên Hùng và Khánh rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi chạy qua cầu Thuận An, phường Thuận An, quận Thuận Hóa (TP Huế), hai đối tượng phát hiện phía bên kia đường Nguyễn Lữ có hai mẹ con đang ngồi chờ xe buýt.

Đối tượng Nguyễn Đình Khánh

Tìm thấy "con mồi", Hùng nói với Khánh quay xe để giật điện thoại của nạn nhân. Ngay lập tức, Hùng điều khiển xe áp sát chỗ nạn nhân ngồi, rồi giả vờ mượn điện thoại. Khi nạn nhân đưa điện thoại cho hai đối tượng mượn thì Khánh liền giật lấy điện thoại, Hùng phóng xe bỏ chạy. Hai đối tượng đem điện thoại vừa cướp giật được bán với số tiền 350.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Công an TP Huế đã tiến hành bắt bị can Khánh vào ngày 10-4. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng bỏ trốn nên mới đây đã bị bắt giữ.