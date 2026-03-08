HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân dung "bác sĩ tâm linh" 29 tuổi và những trò ma mị

Cao Nguyên

(NLĐO) – Đối tượng giới thiệu mình là "bác sĩ tâm linh" có khả năng "đuổi ma quỷ", "cắt duyên âm" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng mỗi nạn nhân.

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giới thiệu "bác sĩ tâm linh", trừ ma quỷ, cắt duyên âm để lừa đảo - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, do không có nghề nghiệp ổn định, Long đã nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, "trừ tà" để chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, Long lên mạng Internet tìm hiểu các video "trừ tà, bắt quỷ".

Giới thiệu "bác sĩ tâm linh", trừ ma quỷ, cắt duyên âm để lừa đảo - Ảnh 2.

Với chiêu trò mê tín dị đoan, Đỗ Hoàng Long chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Đến tháng 10-2024, Long tạo dựng hình ảnh bản thân là "bác sĩ tâm linh" có khả năng "soi âm, bói dương; dự tri thiên cơ; chữa bệnh tâm linh". 

Đối tượng này đã livestream, đăng tải các video có nội dung "trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm" trên tài khoản TikTok và Facebook. Đồng thời, công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản Zalo để người xem có nhu cầu liên hệ.

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. 

Sau đó, Long bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị "vong âm theo", "ma quỷ ám", "duyên âm quấy phá", nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng… Từ đó, buộc nạn nhân tiếp tục chuyển hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay từ 15 đến 30 phút để tạo niềm tin.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ với thủ đoạn trên đã có 3 nạn nhân bị Long lừa đảo, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng. Trong đó có 2 nạn nhân ở phường Buôn Ma Thuột.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

mê tín dị đoan lừa đảo chiếm đoạt tài sản trừ tà bác sĩ tâm linh
