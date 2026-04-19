Pháp luật

Chân dung người đàn ông đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát hiện các nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" gần 50 người, sinh hoạt kín nhiều nơi, giao nộp điện thoại, có dấu hiệu trục lợi.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 19-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trái phép với khoảng 50 người tham gia, do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, nhóm này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, không đăng ký tạm trú, chọn nơi kín đáo và bố trí người cảnh giới. Khi sinh hoạt, các thành viên phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ quy định "bảo mật".

Tổ chức được phân cấp chặt chẽ, từ "chấp sự" (Nguyễn Duy Cường) đến quản lý khu vực, nhóm gia đình và các "tín đồ". 

Nhóm chủ yếu tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, vấn đề tâm lý, sức khỏe, sau đó sử dụng tài liệu, video để lôi kéo tham gia. Công an nhận định nhóm có ý đồ mở rộng hoạt động ra nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Trị.

- Ảnh 2.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong hội nhóm “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Trước đó, ngày 1-4, Nguyễn Duy Cường tổ chức "lễ vượt qua" tại nhiều điểm trên địa bàn ở Quảng Trị, mỗi điểm từ 5-6 người tham gia. Xác định đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự, lực lượng an ninh đã lập kế hoạch đấu tranh.

Cùng ngày, công an phối hợp các đơn vị đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý người cầm đầu, 7 đối tượng tích cực và làm việc với 41 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm 8 laptop, 31 điện thoại, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh cùng 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan "lễ vượt qua", tiền dâng lễ và nhiều vật chứng khác.

Bước đầu, Nguyễn Duy Cường và các thành viên thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt trái phép. 

Tài liệu thu giữ cho thấy nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền yếu tố mê tín dị đoan.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hội nhóm có dấu hiệu mê tín, trục lợi; kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "hành nghề mê tín, dị đoan".

Hoạt động tín ngưỡng biến tướng, tiềm ẩn hệ lụy

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, "Hội thánh đức Chúa trời mẹ" (nguồn gốc Hàn Quốc) xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2001, núp bóng kinh doanh, từ thiện để lôi kéo, nhất là người trẻ và người khó khăn, bằng luận điệu "tận thế", "cứu rỗi".

Người tham gia bị chi phối tư tưởng, sinh hoạt tại các điểm nhóm ("Sion"), đóng góp khoảng 10% thu nhập. Hoạt động bộc lộ dấu hiệu mê tín, lợi dụng tín ngưỡng, ảnh hưởng gia đình và xã hội. Tại Quảng Trị, nhiều điểm đã bị giải tán, song vẫn tái xuất theo hình thức kín đáo hơn.


Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính “12 tháng tập sự”

Phát hiện nhóm "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có cả trẻ em ở Quảng Nam

(NLĐO) – Nhóm 9 người gồm 5 nữ, 3 nam và 1 trẻ em ở tỉnh Quảng Nam tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép vừa bị phát hiện, xử lý.

Bộ Nội vụ: Hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" gây bức xúc trong nhân dân

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" tại Việt Nam

Quảng Trị mê tín dị đoan lừa đảo chiếm đoạt tài sản an ninh trật tự Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sinh hoạt trái phép kiểm tra đồng loạt
