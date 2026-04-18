Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính “12 tháng tập sự”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính “12 tháng tập sự”

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hơn 5 năm giảng dạy, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, nhiều giáo viên hợp đồng tại Quảng Trị vẫn lo bị loại từ vòng đầu vì cách tính 12 tháng tập sự.

Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính “12 tháng tập sự” - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - Ảnh Hoàng Phúc

Nhiều giáo viên hợp đồng tại Quảng Trị cho biết họ đã có hơn 5 năm đứng lớp, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đảm nhiệm công việc như giáo viên biên chế nhưng vẫn đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng hồ sơ. Nguyên nhân, theo phản ánh, xuất phát từ cách xác định thời gian công tác theo hướng phải đủ 72 tháng, tức cộng thêm 12 tháng "tập sự".

Cô Nguyễn Diệu .L (28 tuổi, quê xã Đồng Lê) ký hợp đồng giảng dạy môn tiếng Anh từ tháng 9-2020 tại một trường tiểu học vùng cao ở xã Tuyên Sơn, sau đó được điều động về xã Tuyên Phú và công tác giảng dạy liên tục đến nay.

Mới đây, khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức, cô L. nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ với đầy đủ hợp đồng lao động, đánh giá chuyên môn, minh chứng thành tích và quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

"Tôi đã có hơn 5 năm công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, tôi được thông báo phải đủ 72 tháng, tức 5 năm cộng thêm 12 tháng tập sự, mới đủ điều kiện. Trong khi tôi là giáo viên hợp đồng, không có thời gian tập sự tách biệt trong hợp đồng, ngay từ đầu đã đứng lớp và hưởng 100% lương" - cô L. nói.

Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính “12 tháng tập sự” - Ảnh 2.

Nhiều giáo viên đang dạy ở các địa phương vùng cao tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Quảng Trị lo rằng sẽ bị trượt hồ sơ trong kỳ thi tuyển vì cách tính 12 tháng tập sự

Tương tự, cô Võ Thị Cẩm Tr. (30 tuổi, quê xã Tuyên Bình), giáo viên Ngữ văn tại một trường THCS ở xã Đồng Lê, cho biết dù đã giảng dạy từ năm 2019, trải qua nhiều điểm trường vùng khó, với tổng thời gian đứng lớp hơn 6 năm, nhưng do thời gian đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn đầu không liên tục, hồ sơ hiện chỉ ghi nhận 5 năm 9 tháng (tương đương 69 tháng). Khoảng chênh lệch chỉ vài tháng theo cách tính có thể khiến cô lỡ cơ hội dự tuyển.

"Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội thi tuyển như lần này. Không ai xin đặc cách, chỉ mong những năm tháng đứng lớp được nhìn nhận đúng. Nhưng chỉ vì thiếu vài tháng theo cách tính mà mỗi nơi một khác, có thể phải dừng lại trước cánh cửa biên chế sau hơn 5 năm gắn bó, thật sự không khỏi chạnh lòng" - cô Tr. bày tỏ.

Theo các giáo viên, nhiều năm qua họ đảm nhiệm đầy đủ công việc như giáo viên biên chế và đạt nhiều thành tích chuyên môn. Ở vùng sâu, vùng xa, dù điều kiện khó khăn, thu nhập thấp, họ vẫn kiến trì bám lớp, đặc biệt ở các môn thiếu giáo viên như tiếng Anh.

Tuy nhiên, khi bước vào kỳ tuyển dụng, quá trình công tác này có nguy cơ không được ghi nhận đầy đủ do hợp đồng không thể hiện "thời gian tập sự" hoặc thời gian đóng bảo hiểm chưa phản ánh hết thực tế giảng dạy, cống hiến.

Theo đại điện Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT Quảng Trị, việc xác định điều kiện dự tuyển được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành. Đối với từng trường hợp cụ thể, Sở đang tiếp nhận, rà soát để đối chiếu quy định. Những vướng mắc phát sinh sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người lao động.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng cho biết kỳ tuyển dụng lần này nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Hiện Phòng Tổ chức cán bộ đang trong quá trình kiểm tra hồ sơ của từng trường hợp.

"Quan điểm là vừa tuân thủ quy định, vừa xem xét đầy đủ yếu tố thực tiễn và Sở luôn sẵn sàng tạo tạo điều kiện cho những trường hợp nào đủ điều kiện sẽ được tham gia các vòng tiếp theo" - lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Trị cho hay.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Quảng Trị, trong kỳ tuyển dụng lần này, toàn tỉnh có 406 chỉ tiêu giáo viên, việc phân bổ được xác định trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm và số biên chế còn thiếu. Cụ thể, bậc tiểu học có 186, THCS 151, THPT 49 và mầm non 20 chỉ tiêu.

Liên quan đến sự việc này, Hiệu trưởng một Trường Tiểu học ở Quảng Trị - cho biết theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, điều kiện tiếp nhận vào viên chức là có ít nhất 5 năm công tác phù hợp vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong khi đó, giáo viên hợp đồng thực tế không có giai đoạn tập sự riêng biệt mà được phân công giảng dạy ngay từ đầu.

"Vướng mắc hiện nay chủ yếu nằm ở cách xác định thời gian công tác theo hồ sơ và cách hiểu về "thời gian tập sự". Nếu áp dụng cứng nhắc, nhiều giáo viên hợp đồng có thể bị thiệt thòi dù đã có quá trình giảng dạy thực tế kéo dài" - vị này nhận định.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo