Giáo viên hợp đồng lo hẹp cửa vào biên chế vì cách tính “12 tháng tập sự”

Nhiều giáo viên hợp đồng tại Quảng Trị cho biết họ đã có hơn 5 năm đứng lớp, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đảm nhiệm công việc như giáo viên biên chế nhưng vẫn đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng hồ sơ. Nguyên nhân, theo phản ánh, xuất phát từ cách xác định thời gian công tác theo hướng phải đủ 72 tháng, tức cộng thêm 12 tháng "tập sự".

Cô Nguyễn Diệu .L (28 tuổi, quê xã Đồng Lê) ký hợp đồng giảng dạy môn tiếng Anh từ tháng 9-2020 tại một trường tiểu học vùng cao ở xã Tuyên Sơn, sau đó được điều động về xã Tuyên Phú và công tác giảng dạy liên tục đến nay.

Mới đây, khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức, cô L. nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ với đầy đủ hợp đồng lao động, đánh giá chuyên môn, minh chứng thành tích và quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

"Tôi đã có hơn 5 năm công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, tôi được thông báo phải đủ 72 tháng, tức 5 năm cộng thêm 12 tháng tập sự, mới đủ điều kiện. Trong khi tôi là giáo viên hợp đồng, không có thời gian tập sự tách biệt trong hợp đồng, ngay từ đầu đã đứng lớp và hưởng 100% lương" - cô L. nói.

Nhiều giáo viên đang dạy ở các địa phương vùng cao tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Quảng Trị lo rằng sẽ bị trượt hồ sơ trong kỳ thi tuyển vì cách tính 12 tháng tập sự

Tương tự, cô Võ Thị Cẩm Tr. (30 tuổi, quê xã Tuyên Bình), giáo viên Ngữ văn tại một trường THCS ở xã Đồng Lê, cho biết dù đã giảng dạy từ năm 2019, trải qua nhiều điểm trường vùng khó, với tổng thời gian đứng lớp hơn 6 năm, nhưng do thời gian đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn đầu không liên tục, hồ sơ hiện chỉ ghi nhận 5 năm 9 tháng (tương đương 69 tháng). Khoảng chênh lệch chỉ vài tháng theo cách tính có thể khiến cô lỡ cơ hội dự tuyển.

"Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội thi tuyển như lần này. Không ai xin đặc cách, chỉ mong những năm tháng đứng lớp được nhìn nhận đúng. Nhưng chỉ vì thiếu vài tháng theo cách tính mà mỗi nơi một khác, có thể phải dừng lại trước cánh cửa biên chế sau hơn 5 năm gắn bó, thật sự không khỏi chạnh lòng" - cô Tr. bày tỏ.

Theo các giáo viên, nhiều năm qua họ đảm nhiệm đầy đủ công việc như giáo viên biên chế và đạt nhiều thành tích chuyên môn. Ở vùng sâu, vùng xa, dù điều kiện khó khăn, thu nhập thấp, họ vẫn kiến trì bám lớp, đặc biệt ở các môn thiếu giáo viên như tiếng Anh.

Tuy nhiên, khi bước vào kỳ tuyển dụng, quá trình công tác này có nguy cơ không được ghi nhận đầy đủ do hợp đồng không thể hiện "thời gian tập sự" hoặc thời gian đóng bảo hiểm chưa phản ánh hết thực tế giảng dạy, cống hiến.

Theo đại điện Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT Quảng Trị, việc xác định điều kiện dự tuyển được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành. Đối với từng trường hợp cụ thể, Sở đang tiếp nhận, rà soát để đối chiếu quy định. Những vướng mắc phát sinh sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người lao động.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng cho biết kỳ tuyển dụng lần này nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Hiện Phòng Tổ chức cán bộ đang trong quá trình kiểm tra hồ sơ của từng trường hợp.

"Quan điểm là vừa tuân thủ quy định, vừa xem xét đầy đủ yếu tố thực tiễn và Sở luôn sẵn sàng tạo tạo điều kiện cho những trường hợp nào đủ điều kiện sẽ được tham gia các vòng tiếp theo" - lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Trị cho hay.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Quảng Trị, trong kỳ tuyển dụng lần này, toàn tỉnh có 406 chỉ tiêu giáo viên, việc phân bổ được xác định trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm và số biên chế còn thiếu. Cụ thể, bậc tiểu học có 186, THCS 151, THPT 49 và mầm non 20 chỉ tiêu.

Liên quan đến sự việc này, Hiệu trưởng một Trường Tiểu học ở Quảng Trị - cho biết theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, điều kiện tiếp nhận vào viên chức là có ít nhất 5 năm công tác phù hợp vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong khi đó, giáo viên hợp đồng thực tế không có giai đoạn tập sự riêng biệt mà được phân công giảng dạy ngay từ đầu. "Vướng mắc hiện nay chủ yếu nằm ở cách xác định thời gian công tác theo hồ sơ và cách hiểu về "thời gian tập sự". Nếu áp dụng cứng nhắc, nhiều giáo viên hợp đồng có thể bị thiệt thòi dù đã có quá trình giảng dạy thực tế kéo dài" - vị này nhận định.



