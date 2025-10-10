Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, vi phạm pháp luật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, vi phạm pháp luật

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ VH-TT-DL đã chặn, gỡ 10.713 bài viết vi phạm pháp luật Việt Nam trên Facebook, 798 nội dung vi phạm trên Tiktok, gỡ 705 video vi phạm trên YouTube.

Tại họp báo thường kỳ Quý III năm 2025 diễn ra vào chiều 10-10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết trong quý III năm 2025, Bộ đã chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỉ lệ 96%) trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm (tỉ lệ 92%) trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỉ lệ 97%) trên Tiktok. Đồng thời theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới, thu hồi 1 giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ VH-TT-DL thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Thông tin thêm về công tác chặn gỡ thông tin xấu độc trên mạng xã hội, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết từ năm 2017, Cục đã triển khai việc chặn, gỡ các thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội. Cục luôn có lực lượng chuyên trách để tra quét, phát hiện sau đó chặn gỡ tin xấu độc, tin giả, tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm (tổ chức và cá nhân), tin chống phá chế độ…

"Chúng tôi làm các việc này dựa theo quy định trong Nghị định 72 năm 2013, giờ là Nghị định 147 năm 2024. Cách thức làm là sử dụng người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn, gỡ trong vòng 24 tiếng.

Trong 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ luôn đạt được tỉ lệ 90% trở lên. Sắp tới, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1-2026, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng trực 24/7 để chặn gỡ các thông tin trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện. Chúng tôi cũng triển khai thêm chiến dịch chặn, gỡ các trang tin tức xuyên biên giới mà chỉ chuyên tung tin giả"- ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, hiện có thực trạng nhức nhối đó là mở Tiktok, YouTube ra sẽ xuất hiện rất nhiều kênh tự xưng là trang tin hot sử dụng thuật toán AI để làm ra những thông tin sai lệch, thậm chí chống phá chế độ.

"Trước đây, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để xử lý những trang tin như thế này. Nhưng hiện nay, sau quá trình đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu họ chặn, gỡ các thông tin xấu độc thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Từ tháng 9-2025, chúng tôi đã tiến hành chặn, gỡ các thông tin xấu độc, tin giả… góp phần thanh lọc thông tin trên các nền tảng số"- ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Tin liên quan

Tuyên phạt 6 năm tù đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Tuyên phạt 6 năm tù đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước

(NLĐO) - Lê Hoàng Trung tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", được cấp bí số, tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước

Lê Quang Tự Do chống phá Bộ VH- TT-DL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo