Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, vi phạm pháp luật

Tại họp báo thường kỳ Quý III năm 2025 diễn ra vào chiều 10-10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết trong quý III năm 2025, Bộ đã chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỉ lệ 96%) trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm (tỉ lệ 92%) trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỉ lệ 97%) trên Tiktok. Đồng thời theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới, thu hồi 1 giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ VH-TT-DL thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Thông tin thêm về công tác chặn gỡ thông tin xấu độc trên mạng xã hội, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết từ năm 2017, Cục đã triển khai việc chặn, gỡ các thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội. Cục luôn có lực lượng chuyên trách để tra quét, phát hiện sau đó chặn gỡ tin xấu độc, tin giả, tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm (tổ chức và cá nhân), tin chống phá chế độ…

"Chúng tôi làm các việc này dựa theo quy định trong Nghị định 72 năm 2013, giờ là Nghị định 147 năm 2024. Cách thức làm là sử dụng người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn, gỡ trong vòng 24 tiếng.

Trong 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ luôn đạt được tỉ lệ 90% trở lên. Sắp tới, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1-2026, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng trực 24/7 để chặn gỡ các thông tin trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện. Chúng tôi cũng triển khai thêm chiến dịch chặn, gỡ các trang tin tức xuyên biên giới mà chỉ chuyên tung tin giả"- ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, hiện có thực trạng nhức nhối đó là mở Tiktok, YouTube ra sẽ xuất hiện rất nhiều kênh tự xưng là trang tin hot sử dụng thuật toán AI để làm ra những thông tin sai lệch, thậm chí chống phá chế độ.

"Trước đây, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để xử lý những trang tin như thế này. Nhưng hiện nay, sau quá trình đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu họ chặn, gỡ các thông tin xấu độc thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Từ tháng 9-2025, chúng tôi đã tiến hành chặn, gỡ các thông tin xấu độc, tin giả… góp phần thanh lọc thông tin trên các nền tảng số"- ông Lê Quang Tự Do thông tin.