Chặn phụ nữ giữa đường để cướp vàng

Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nay Nam (47 tuổi, trú tại xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản của người phụ nữ đi đường.

Vào buổi tối 5 ngày trước, chị Phạm Thị H. (33 tuổi, trú xã H'Bông) đi xe máy trên tuyến đường thuộc thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe.

Đối tượng Nay Nam bị bắt khi đang tìm cách tiêu thụ tài sản vừa cướp được của người phụ nữ đi đường

Bị chặn đường, chị Phạm Thị H. hốt hoảng, định quay đầu xe bỏ chạy nhưng không may bị ngã. Thấy vậy, người đàn ông tiến tới cướp chiếc túi xách chị Phạm Thị H. mang theo.

Bên trong túi xách có 4,2 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại và 2 chiếc nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị Phạm Thị H. đã tới cơ quan công an trình báo về sự việc. Từ trình báo của chị H., Tổ điều tra khu vực 4 (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an xã Ia Hrú, Công an xã H'Bông rà soát, truy bắt đối tượng gây vụ cướp trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8-4, lực lượng Công an đã bắt giữ Nay Nam khi đang tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa cướp được của chị H.

Tại cơ quan công an, Nay Nam khai nhận khi đang đi ở đoạn đường trên thì thấy chị Phạm Thị H. đi một mình nên đã nảy sinh ý định chặn đường để cướp tài sản.