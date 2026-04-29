HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chân sút Geovane chính thức trở thành công dân Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Tiền đạo gốc Brazil Geovane Magno đã hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và có cơ hội khoác áo tuyển quốc gia với tên gọi mới Nguyễn Tài Lộc.

Trưa ngày 29-4, bóng đá Việt Nam đón nhận thông tin đầy phấn khởi: tiền đạo Geovane Magno đã chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên gọi thuần Việt là Nguyễn Tài Lộc.

Sự xuất hiện của chân sút gốc Brazil này không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là lời giải cho bài toán hàng công của HLV Kim Sang-sik trước thềm ASEAN Cup 2026.

Bước ngoặt quan trọng

Sau một thời gian dài chờ đợi và xúc tiến các thủ tục, CLB Ninh Bình chính thức xác nhận Geovane Magno đã trở thành công dân Việt Nam. Dự kiến, buổi lễ trao quyết định nhập tịch cho anh sẽ được tổ chức trang trọng ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Với tên mới Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ sinh năm 1994 này đã hội đủ mọi điều kiện để khoác áo "Những chiến binh Sao vàng". Đây là kết quả của một chiến dịch bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm sức mạnh đội tuyển bằng nguồn lực cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Trong suốt 5 năm chinh chiến tại đấu trường V-League qua các màu áo Sài Gòn FC, Hà Nội FC và Thể Công Viettel, Geovane Magno luôn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngoại binh có tư duy chơi bóng hiện đại nhất.

Điểm mạnh làm nên thương hiệu của Nguyễn Tài Lộc chính là cái chân trái cực khéo, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp đạt mức thượng thừa và nhạy bén trong việc "đánh hơi" bàn thắng. Ở tuổi 32, dù không còn đỉnh cao về tốc độ bùng nổ nhưng kinh nghiệm dày dạn và khả năng điều tiết lối chơi của anh lại là thứ mà Đội tuyển Việt Nam đang rất cần để tạo đột biến trước các đối thủ chơi lùi sâu.

"Tam tấu" gốc Brazil: Son - Hên - Lộc

Việc Nguyễn Tài Lộc nhập tịch thành công đã mở ra viễn cảnh về một hàng công "siêu khủng" cho Đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ hào hứng chờ đợi sự kết hợp giữa bộ ba: Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane).

Đây được xem là "tam giác vàng" mang đậm hơi thở bóng đá Samba nhưng đã thấm nhuần văn hóa và lối chơi của Việt Nam. Sự hiện diện của "tam tấu" gốc Brazil không chỉ giúp HLV Kim Sang-sik đa dạng hóa các phương án tấn công mà còn tạo ra sự cạnh tranh tích cực, thúc đẩy các chân sút nội như Tiến Linh hay Tuấn Hải phải nỗ lực tự làm mới mình.

Sự bổ sung mang tên Nguyễn Tài Lộc đến rất đúng lúc khi ASEAN Cup 2026 đã cận kề. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch chất lượng cao là minh chứng cho tư duy đổi mới của VFF trong việc tận dụng nguồn lực để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bóng đá châu lục.

Nguyễn Tài Lộc không chỉ mang theo hy vọng về những bàn thắng, mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó mà các ngoại binh dành cho dải đất hình chữ S. Một chương mới của bóng đá Việt Nam đang mở ra, nơi những giá trị nội lực và ngoại lực hòa quyện vì màu cờ sắc áo.

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên tự hào khoác áo tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) bước vào buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026.

(NLĐO) - Tiếp đón "tân binh" PVF-CAND trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2025-2026 tối 4-11, CLB Hà Nội thắng đậm 4-0 với cú đúp của Đỗ Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam ASEAN Cup 2026 Nguyễn Tài Lộc Geovane Magno nhập tịch cầu thủ nhập tịch gốc Brazil
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo