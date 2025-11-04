Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

Hà Nội FC và PVF-CAND - Clip: FPT Play

CLB Hà Nội có phong độ thiếu ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026. Đội bóng thủ đô đã hai lần thay "ghế" HLV trưởng và dần khởi sắc nhờ sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên lập hai "siêu phẩm" ở vòng 10 V-League 2025-2026

Hoàng Hên chỉ có thể thi đấu cho Hà Nội FC kể từ vòng 7 V-League 2025-2026 (tháng 10-2025), với một suất nội binh. Thời điểm đó, Hendrio đã hoàn tất các thủ tục và thành công nhập quốc tịch Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, Hoàng Hên được thi đấu vị trí sở trường - tiền vệ cánh phải. Chân sút xuất thân từ "lò" đào tạo Barcelona nhanh chóng có 3 bàn thắng trong 4 lần được ra sân đấu ở V-League mùa này.

Phạm Tuấn Hải ghi bàn ấn định tỉ số thắng chung cuộc của Hà Nội FC

Đáng chú ý, cú đúp bàn thắng vào lưới PVF-CAND của Hoàng Hên góp công giúp Hà Nội FC có trận thắng đậm nhất ở V-League mùa này, tính đến thời điểm hiện tại. Đánh bại PVF-CAND cũng đưa đội bóng thủ đô tạm trở lại vị trí thứ 6 bảng xếp hạng với 14 điểm.

"Tôi hạnh phúc khi góp phần giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng ngày hôm nay. Toàn đội rất quyết tâm để nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì phong độ để hướng tới những trận đấu tiếp theo" - chân sút 31 tuổi gốc Brazil chia sẻ sau trận thắng PVF-CAND.

Trong khi đó, PVF-CAND nhận thất bại thứ 5 ở mùa này, rơi xuống cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 7 điểm sau 10 vòng đấu, đối diện nguy cơ trở lại Giải Hạng nhất ở mùa sau.