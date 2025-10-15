HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Chân sút V-League lọt top 60 cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới

Quốc An

(NLĐO) - Chân sút Hoàng Anh Gia Lai Trần Gia Bảo bất ngờ góp mặt trong danh sách top 60 tài năng trẻ thế giới của tờ báo uy tín của Anh.

Đại diện Việt Nam, Trần Gia Bao (HAGL) bất ngờ góp mặt trong danh sách bình chọn top 60 tài năng trẻ thế giới của tờ báo uy tín The Guardian (Anh).

Theo cây bút John Duerden của The Guardian nhận xét về Gia Bảo: "Trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại V-League khi mới 16 tuổi. Thậm chí trước đó, chân sút này còn có thể đá tiền đạo cắm hoặc lùi sâu hơn  và gây ấn tượng mạnh mẽ, thu hút người hâm mộ bằng vẻ ngoài điển trai.

Được người hâm mộ so sánh với Lamine Yamal, anh vẫn tiếp tục thi đấu ở giải đấu hàng đầu Việt Nam và trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 9 khi ghi một bàn thắng, được cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải mô tả là "đẳng cấp châu Âu". Hy vọng anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thực sự tạo dấu ấn tại châu Âu".

img

Gia Bảo góp mặt trong top 60 tài năng trẻ thế giới được The Guardian chọn

Khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, Gia Bảo đã có những bước tiến mạnh mẽ. Mùa giải 2024-2025, anh chào sân V-League và ghi bàn thắng trong màu áo CLB HAGL. Sang đến mùa giải 2025-2026, Gia Bảo có pha lập công giúp HAGL đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-0 để vào vòng 2 Cúp Quốc gia.

Ở cấp đội tuyển, chân sút cao 1m80 là trụ cột trong đội hình U17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland. Tại giải U17 châu Á 2025, Gia Bảo từng tỏa sáng khi mang về quả phạt đền 11 m và thực hiện thành công giúp Việt Nam hòa 1-1 trước Nhật Bản. Theo Transfermarkt, Gia Bảo đang được định giá 50.000 euro (khoảng 1,5 tỷ đồng).

img

Gia Bảo là người giúp U17 Việt Nam cầm hoà 1-1 U17 Nhật Bản ở giải châu Á

Dù vậy, đây chỉ là top 60 cầu thủ trẻ tiềm năng được các cây bút giàu kinh nghiệm của The Guardian bình chọn. Việc được chòn làm tài năng trẻ tiềm năng và phát triển đến tầm ngôi sao là điều không dễ, Gia Bảo cần thêm nhiều thời gian chứng minh. 

Trước đó, bóng đá Việt Nam từng có 2 cái tên khác lựa chọn vào danh sách tài năng trẻ đáng chú ý là Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ.

Trong đó, Phan Thanh Hậu từng cùng U20 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017 và Lê Đình Long Vũ góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của Việt Nam trước Nepal, HLV Matt Ross bất ngờ không xuất hiện trong trận đấu và người chỉ đạo là trợ lý HLV của tuyển Nepal.

Tuyển Việt Nam thắng sít sao tuyển Nepal 1-0

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik có nhiều sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát tuyển Việt Nam tái đấu Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 14-10 (FPT Play).

Đội tuyển Việt Nam: Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Nhóm tuyển thủ lứa U23 Việt Nam khát khao được thể hiện trong màu áo tuyển quốc gia tại sân chơi quốc tế

Việt Nam U17 Việt Nam The Guardian Gia Bảo
