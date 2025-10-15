HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam

Tin -ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của Việt Nam trước Nepal, HLV Matt Ross bất ngờ không xuất hiện trong trận đấu và người chỉ đạo là trợ lý HLV của tuyển Nepal.

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 1.

Trong trận tái đấu với Việt Nam ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, trợ lý HLV Salyan Khadgi bất ngờ đứng trên đường biên thay thế ông Matt Ross

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV trưởng người Úc cũng không xuất hiện trên cabin của tuyển Nepal

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 3.

Mọi chỉ đạo chiến thuật trong trận đấu lượt về đều được trợ lý HLV Khadgi triển khai trên sân. Được biết, HLV Ross đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 4.

Ở trận đấu, Nepal có được một phần lợi thế như mong muốn là mặt sân ướt sau cơn mưa. Buổi họp báo trước trận, HLV Ross đã bày tỏ "thi đấu dưới mưa là lợi thế, mưa càng nhiều càng lợi thế"

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 5.

Dù vậy, tuyển Nepal vẫn không thể giành được ít nhất 1 điểm trong trận đấu này. Bàn thắng duy nhất của trận đấu thậm chí còn đến từ pha phản lưới của Nepal

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 6.

"Hôm nay tôi thay thế HLV trưởng, chúng tôi đã thi đấu tốt. Chúng tôi tuân thủ chiến thuật của HLV và lối chơi HLV để ra. Việt Nam rất mạnh, lối chơi tốt nhưng chúng tôi đã thi đấu kiên cường, đặc biệt là hiệp 2" - trợ lý HLV Salyan Khadgi bày tỏ sau trận.

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 7.

Thất bại này khiến Nepal tiếp tục đứng cuối bảng với 0 điểm, Việt Nam có 9 điểm để đứng vị trí thứ 2 bảng F

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 8.
HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 9.

Ở trận đấu này, người hâm mộ gần như phủ kín các khán đài A, C, D mang đến không khí sôi nổi cho trận đấu

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam - Ảnh 10.

Dù vậy, VFF cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi khán đài B không thể mở cửa do đang trong quá trình chuẩn bị sửa chữa và nâng cấp. Trước đó, toàn bộ số vé được VFF phát hành cho trận đấu Nepal - Việt Nam đều được bán hết từ khá sớm (online hết vé từ ngày 5-10; trực tiếp tại sân được bán hết sau khi mở quầy chưa đầy 30 phút).


Đội tuyển Việt Nam: Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Đội tuyển Việt Nam: Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Nhóm tuyển thủ lứa U23 Việt Nam khát khao được thể hiện trong màu áo tuyển quốc gia tại sân chơi quốc tế

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới

(NLĐO) - Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Boulodrome du Douaisis (Pháp) với sự tham dự của 43 đội tuyển đến từ năm châu lục.

Giá vé chợ đen xem Việt Nam đấu Nepal tăng gấp 3 lần

(NLĐO) - Sau khi vé bán trực tiếp hết trong 40 phút ở sân Thống Nhất, thị trường vé chợ đen diễn ra đầy sức nóng với giá hơn 1 triệu đồng trước giờ bóng lăn.

Nepal Việt Nam
