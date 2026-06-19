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Thể thao

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) - Chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 bị phủ bóng bởi chấn thương nghiêm trọng của Ismael Koné.

Trên sân nhà tại Vancouver, Canada đã có màn trình diễn bùng nổ để đánh bại Qatar với tỉ số 6-0, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup nam và tiến một bước dài tới vòng knock-out.

Jonathan David trở thành người hùng của đội chủ nhà khi lập hat-trick, đồng thời gia nhập cuộc đua "Vua phá lưới" của giải đấu. Bên cạnh đó, Cyle Larin và Nathan Saliba cũng ghi tên lên bảng tỉ số, trong khi Qatar còn phải nhận thêm một bàn phản lưới nhà.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 1.

Jonathan David trở thành người hùng trong chiến thắng lịch sử của Canada

Chấn thương kinh hoàng

Phút 55, Canada đang dẫn trước 3-0 và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân đã tạo nên hình ảnh ám ảnh bậc nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Assim Madibo của Qatar lao vào Ismael Kone với ý định thực hiện một cú tắc bóng nhằm ngăn trở đối phương. Ngay sau va chạm, tiền vệ của Canada đổ gục xuống sân trong đau đớn. Các cầu thủ hai đội lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống và phản ứng đầy lo lắng.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 2.

Chân trái của Ismael Kone bị biến dạng sau va chạm

Những hình ảnh từ truyền hình cho thấy chân của Ismael Kone bị biến dạng sau pha vào bóng. Đồng đội nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vây quanh Kone nhằm che chắn ống kính máy quay, tương tự những gì từng xảy ra với Christian Eriksen tại EURO 2020.

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Không khí trên sân trở nên căng thẳng. Một số cầu thủ Canada đã lao tới phản ứng quyết liệt với Madibo, khiến xô xát bùng phát ở đường biên. 

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với cầu thủ Qatar. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ mức độ nghiêm trọng của tình huống, ông đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp mà không cần tới sự hỗ trợ của VAR.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 3.

Assim Madibo (23) bật khóc trước khi rời sân vì thẻ đỏ

Trong khi các nhân viên y tế mất nhiều phút chăm sóc cho Kone, cả sân vận động gần như nín lặng. Tiền vệ sinh năm 2002 cuối cùng được đưa khỏi sân bằng cáng trong tiếng vỗ tay động viên từ khán giả.

Thắng lợi không trọn vẹn

Nathan Saliba được tung vào sân thay thế Ismael Kone. Đáng chú ý, chính cầu thủ trẻ này đã ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 từ một cú đá phạt tuyệt đẹp ở phút 64.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 4.

Nathan Saliba giơ cao áo đấu số 8 của Kone sau khi ghi bàn

Trong màn ăn mừng đầy xúc động, Saliba chạy thẳng tới khu kỹ thuật, cầm chiếc áo số 8 của Kone và giương cao như một lời động viên gửi tới đồng đội đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 5.

Cầu thủ hai đội vây quanh Ismael Kone

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau tiếng còi mãn cuộc. Nhiều cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân. Theo truyền thông Anh, đài ITV đã từ chối phát lại những hình ảnh xô xát này. HLV Jesse Marsch của Canada cũng được cho là đã có màn lời qua tiếng lại với HLV Julen Lopetegui bên phía Qatar trong lúc tình hình trở nên nóng bỏng.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 6.

BHL và cầu thủ hai đội lao vào xô xát

Dù bầu không khí cuối trận không mấy đẹp mắt, Canada vẫn có lý do để hài lòng với kết quả đạt được. Sau trận hòa Bosnia & Herzegovina ở ngày ra quân, chiến thắng đậm trước Qatar giúp đội đồng chủ nhà nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng B World Cup 2026.

Chấn thương kinh hoàng phủ bóng chiến thắng lịch sử của Canada - Ảnh 7.

 

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