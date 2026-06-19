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World Cup 2026

Qatar vỡ trận, Canada thắng đậm trận đầu tiên ở World Cup

Hoàng Hiệp - Ảnh: FIFA

(NLĐO) - Dấu ấn duy nhất của nhà vô địch châu Á Qatar là các pha phạm lỗi ở ngày chủ nhà Canada có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự World Cup.

Kiểm soát thế trận

Lúc 5 giờ ngày 19-6, Canada tiếp đón nhà đương kim vô địch châu Á Qatar. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại Vancouver, thầy trò HLV Jesse Marsch nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thế trận sau khi bị đối thủ Tây Á uy hiếp khung thành ngay giây 41 từ cú sút chệch cột dọc của Edmilson Junior.

Qatar vỡ trận, Canada thắng đậm trận đầu tiên ở World Cup - Ảnh 1.

: Qatar (trái) hoàn toàn chịu trận trước sức ép của chủ nhà Canada

Những phút tiếp theo, Qatar thường xuyên để mất bóng ở khu vực giữa sân. Người hoạt động năng nổ nhất bên phía chủ nhà lúc này là tiền đạo Jonathan David. Chân sút đang khoác áo Juventus có pha bắt vô lê nguy hiểm ở phút 7 nhưng thủ môn Mahmoud Abunada cản phá xuất sắc.

Khoảng 10 phút sau, anh đón đường tạt bóng từ cánh phải của Alistair Johnston và dứt điểm vào đúng vị trí của thủ thành Abunada. Ngay lúc đó, bóng bật ra tạo điều kiện cho Cyle Larin dứt điểm cận thành mở tỉ số cho "Les Rouges".

Qatar đang rơi vào thế bị áp đảo hoàn toàn và thủng lưới sớm tương tự cuộc đối đầu với Thụy Sĩ ở lượt đầu tiên. Tiền đạo Akram Afif cũng phải lùi sâu để hỗ trợ đội bóng Tây Á phòng ngự. Tuy nhiên, họ không thể kìm hãm sự hưng phấn tinh thần của đại diện xứ sở lá phong đỏ trên sân nhà BC Place.

Phút 29, pha sút xa hiểm hóc của Tajon Buchanan bị chặn lại, bóng xoáy về phía David cách khung thành khoảng 10 m. Chân sút sinh năm 2000 tung cú vô lê hạ gục Abunada ở cột gần, nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội tuyển Canada lên tròn 40 bàn.

Hậu vệ Homam El Amin bị đuổi khỏi sân

Sau 2 bàn thua liên tiếp, nhà vô địch châu Á vẫn duy trì lối chơi lùi sâu ở 1/3 cuối sân. Thầy trò HLV Julen Lopetegui gần như chịu trận trước "Les Rouges" và không cách nào triển khai tấn công. Khó khăn càng chồng chất cho Qatar khi hậu vệ Homam El Amin bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Buchanan sát vòng cấm.

Qatar vỡ trận, Canada thắng đậm trận đầu tiên ở World Cup - Ảnh 2.

Canada không ăn mừng quá cuồng nhiệt sau bàn thắng thứ 4 do người đồng đội Kone vừa dính chấn thương nghiêm trọng

Chỉ còn 10 người trên sân, đại diện Tây Á nhận thêm bàn thua thứ 3 ngay trước giờ nghỉ. Johnston tạt bóng từ cánh phải nhưng thủ môn Abunada cản phá thành công cú dứt điểm của Larin. Một lần nữa, bóng bật ra và Qatar thủng lưới từ pha đá bồi của David. Người gác đền của HLV Julen Lopetegui vẫn chơi tốt như trận đấu với Thụy Sĩ song anh cũng không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ Canada.

Sang hiệp 2, không khí có phần trầm xuống sau pha phạm lỗi thô bạo của Assim Madibo với Ismael Kone. Madibo ban đầu chỉ nhận thẻ vàng nhưng VAR đã can thiệp và tiền vệ này phải nhận thẻ đỏ. Hơn 10 phút sau, Canada được hưởng quả đá phạt thuận lợi. Cầu thủ vào sân thay Kone là Nathan Saliba có cú sút đẹp mắt, bóng vượt qua hàng rào Qatar và chạm vào mép trong cột dọc đổi hướng, nâng tỉ số lên 4-0 cho đoàn quân HLV Jesse Marsch.

Bộ 3 tấn công của nhà vô địch châu Á lúc này đều được HLV Julen Lopetegui thay bằng các cầu thủ thiên về phòng ngự. Dù vậy, họ càng thi đấu càng bế tắc. Thậm chí, khi Qatar đã lùi toàn bộ lực lượng về phần sân nhà thì họ vẫn không chống cự được và Mohammad Al Mannai đã phản lưới nhà ở phút 75.

Qatar vỡ trận, Canada thắng đậm trận đầu tiên ở World Cup - Ảnh 3.

Jonathan David (số 10) là cầu thủ thứ 2 lập hat-trick tại World Cup 2026 sau Lionel Messi của Argentina

Trong thời gian bù giờ, David hoàn tất hat-trick, ấn định chiến thắng mãn nhãn 6-0 cho Canada. Qatar vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng nếu thắng Bosnia & Herzegovina ở lượt cuối nhưng tinh thần của họ thật sự sa sút sau trận thua đậm "Les Rouges".


Chủ nhà Canada đã vượt Thụy Sĩ để vươn lên dẫn đầu bảng B. Trận đấu tới (rạng sáng 25-6), 2 đội sẽ quyết chiến tại BC Place cho ngôi nhất bảng.


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