Chặng đường mới của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An

Với tinh thần định hướng chiến lược đưa VTV Bình Điền Long An tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chiều 13-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền thống nhất tiến hành ký kết bản thỏa thuận trách nhiệm.



Sở VH-TT và DL Tây Ninh ký thỏa thuận trách nhiệm với Công ty CP Bình Điền về chăm lo cho đội bóng

Đây chính là cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An (trực thuộc Công ty CP Phân bón Bình Điền) điều hành Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, phát huy tối đa những nền tảng, thành quả đạt được trong hơn 20 năm qua.

Trên phương diện quản lý nhà nước, lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh kiến nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm không chỉ trên phương diện hỗ trợ nhân lực, công tác đào tạo chuyên môn mà còn hỗ trợ chăm lo nuôi dưỡng đội bóng, tạo cơ chế để đơn vị chủ quản có thể mạnh dạn đầu tư nơi ăn, chốn ở, địa điểm tập luyện cho đội trong tình hình phát triển mới.

VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia 2025

Trong năm 2025, CLB VTV Bình Điền Long An liên tiếp gặt hái nhiều thành tích quốc nội ấn tượng, bao gồm hạng 3 Cúp Hoa Lư – Bình Điền, hạng 3 Cúp Hùng Vương, bảo vệ thành công hiệu vô địch quốc gia…

Được trao quyền đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Women's Champions League 2025, VTV Bình Điền Long An xuất sắc vào đến chung kết và đoạt danh hiệu á quân.

UBND tỉnh Tây Ninh tặng thưởng cho thành tích của đội bóng

Tại lễ ký kết bản thỏa thuận trách nhiệm giữa hai đơn vị, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định khen thưởng cho đội tổng cộng 770 triệu đồng cho thành tích thi đấu tại Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2025, bao gồm thưởng nóng từng trận và thưởng thành tích vô địch quốc gia. Ngoài ra, Công ty CP phân bón Bình Điền cũng trao cho Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An số tiền thưởng 1 tỉ đồng.

Ban Huấn luyện...

... và các thành viên chủ chốt nhận bằng khen của UBND tỉnh

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 VĐV đội VTV Bình Điền Long An đã có thành tích thi đấu xuất sắc trong năm 2025 gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2026

Theo kế hoạch, đội VTV Bình Điền Long An sẽ khởi động mùa giải 2026 với Cúp Hoa Lư – Bình Điền vào tháng 3 tại Ninh Bình.

Đội sẽ góp mặt tại Giải Vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2026 (AVC Champions League) ở Hàn Quốc với tư cách nhà vô địch quốc gia.

Ngoài ra, VTV Bình Điền Long An sẽ tham gia Giải bóng chuyền quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 vào tháng 5 tại Tây Ninh, đại diện Tây Ninh tham dự môn bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội Thẻ thao toàn quốc 2026 vào tháng 11 đồng thời hạ quyết tâm bảo vệ ngôi Hậu tại Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia.

