Chặng đường ý nghĩa

Từ bước chân trong hang động và rừng sâu, đến giảng đường miệt mài học tập, khoác lên mình chiếc áo Tân cử nhân. Đó là hành trình của Hồ Thái Dương. Anh làm việc cho Oxalis - thương hiệu nổi tiếng với các chương trình du lịch mạo hiểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Năm 2010, hang Sơn Đoòng được công bố là hang động lớn nhất thế giới cũng là thời điểm Dương bắt đầu với công việc của một porter (khuân vác trang thiết bị của các đoàn nghiên cứu, nhà làm phim).

Chàng trai 9X đã nhận ra bản thân có niềm yêu thích thiên nhiên, đặc biệt là những cảnh sắc kỳ vĩ ngay trên quê hương mình, song vì mưu sinh nên anh phải xa nhà đi lao động. Tuy vậy, từng mảnh ký ức núi rừng, sự say mê khám phá các hang động tuyệt đẹp vẫn quẩn quanh tâm trí Dương. Năm 2015, biết tin Oxalis tuyển dụng, anh lập tức quay về đầu quân.

Gần 3 năm học tại Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã trang bị cho Thái Dương (trái) nhiều vốn quý với sự thay đổi tích cực trong công việc và cuộc sống

Với lòng yêu nghề, Dương dần có những bước tiến trong công việc. Song, anh biết mình còn có thể ghi dấu ấn sâu sắc nếu có thêm hành trang tri thức. May mắn mỉm cười khi anh cùng 11 porter và trợ lý an toàn của các tour khám phá hang động được công ty tạo điều kiện cho theo học tại Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Sự đầu tư tri thức cho con người địa phương chính là cách bền vững để phát triển du lịch, không chỉ ở Quảng Bình mà cả trong hành trình làm đẹp hình ảnh du lịch Việt Nam.

Vì có giai đoạn dài gián đoạn với sách vở nên những ngày đầu vào lớp, Dương gặp không ít khó khăn trong việc tiếp thu. Dù vậy, anh không nản chí. Thầy cô nhẫn nại, tận tâm; bạn học trẻ trung, năng động và nhiệt tình giúp Dương thêm cảm hứng học tập. Công ty và gia đình thì khuyến khích, tạo điều kiện để Dương vươn lên. "Tôi may mắn khi nhận được nhiều sự ủng hộ nên không bao giờ có ý định bỏ cuộc" - Dương kể. Ba năm học với tất cả nỗ lực đã đem đến quả ngọt. Vừa qua, Dương cùng 11 đồng nghiệp chính thức tốt nghiệp.

Anh Hồ Thái Dương (thứ hai từ trái qua) và các bạn chụp lưu niệm cùng Ban giám hiệu trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn và đại diện công ty Oxalis

Dương xúc động nói: "Từ xuất thân là một người khuân vác đến khi cầm tấm bằng hướng dẫn viên du lịch quốc tế, với tôi là chặng đường đầy ý nghĩa". Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, tinh thần phục vụ… trở thành nền tảng vững chắc để anh càng tự tin khi đồng hành với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo anh, không bao giờ là quá muộn để học, để hiểu sâu hơn về nghề. "Ngoài lòng đam mê, kinh nghiệm thì việc được đào tạo bài bản càng giúp mỗi người làm tốt hơn, đóng góp thêm nhiều giá trị cho quê nhà" - Dương nhấn mạnh.