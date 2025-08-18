HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Chàng hổ" Kim Jong-kook công bố cưới

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ, ngôi sao của chương trình "Running Man" Kim Jong-kook, ngày 18-8 công bố cưới và gửi tâm thư đến người hâm mộ.

Kim Jong-kook gây bất ngờ trong lúc quay "Running Man"

Truyền thông Hàn Quốc ngày 18-8 thông tin Kim Jong-kook công bố sẽ kết hôn và đám cưới diễn ra kín đáo tại Seoul trong thời gian tới. Anh giữ kín thông tin về nửa kia của mình cũng như chi tiết về đám cưới.

"Chàng hổ" Kim Jong-kook công bố cưới- Ảnh 1.

Kim Jong-kook là gương mặt nổi tiếng của Hàn Quốc

Theo một người trong ngành giải trí, Kim Jong-kook đang quay chương trình truyền hình thực tế "Running Man" của đài SBS tại Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi khi anh đưa ra thông báo bất ngờ này.

Trong lúc quay cảnh mở đầu chương trình, Kim Jong-kook ngập ngừng một chút rồi mới nói rằng có điều muốn chia sẻ và tiết lộ sắp kết hôn.

Tất cả đều bất ngờ, ban đầu ai cũng sốc, cho rằng đây là trò đùa của camera ẩn. Nhưng khi biết đó là sự thật, tất cả chúc mừng nồng nhiệt đến nam ca sĩ.

Turbo JK Company - Công ty quản lý của Kim Jong-kook, xác nhận tin vui với thông cáo: "Bắt đầu hành trình mới trong năm kỷ niệm 30 năm ra mắt khán giả có ý nghĩa đặc biệt! Chúng tôi mong mọi người gửi lời chúc phúc đến anh ấy".

Công ty nói thêm rằng dù kết hôn, Kim Jong-kook vẫn tiếp tục các hoạt động âm nhạc. Hiện tại, anh bận rộn chuẩn bị cho album kỷ niệm 30 năm ra mắt và đêm nhạc vào tháng 10.

Tâm thư xúc động từ "chàng hổ" Kim Jong-kook

Kim Jong-kook nhanh chóng viết tâm thư gửi người hâm mộ của mình, thể hiện sự tôn trọng với họ. Anh trải lòng: "Gửi đến những người hâm mộ, những người đã tin tưởng, ủng hộ và sát cánh bên tôi trong suốt thời gian dài, tôi muốn là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết điều này. Tôi sắp kết hôn!".

"Chàng hổ" Kim Jong-kook công bố cưới- Ảnh 3.

Anh viết tâm thư gửi người hâm mộ

"Chàng hổ" Kim Jong-kook công bố cưới- Ảnh 4.

Thông tin việc chuẩn bị cưới

Anh tâm sự rằng dù đã đưa ra những gợi ý nhỏ trước đó nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn cảm thấy điều này đột ngột và bất ngờ. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm làm nghề và thay vì thực hiện album mong muốn, anh đã tìm kiếm và chính thức có bạn đời.

Anh hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để sống tốt. Đám cưới sẽ sớm được tổ chức kín đáo, yên tĩnh với sự tham gia của gia đình, họ hàng và một vài người bạn thân.

"Mọi người chính là nguồn sức mạnh to lớn cho tôi trong suốt thời gian dài để đến nay tôi có thể kết hôn và đón nhận thử thách mới trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn" - Kim Jong-kook thổ lộ.

Kim Jong-kook sinh năm 1976, ra mắt khán giả từ năm 1995 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Turbo. Sau khi nhóm tan rã từ năm 2001, anh bắt đầu hoạt động với vai trò ca sĩ solo.

Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và nổi bật trong đó là chương trình "Running Man". Với ngoại hình lực lưỡng, anh được khán giả châu Á đặt biệt danh "người siêu năng lực", "chàng hổ"…

