"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà

Lee Kwang-soo "bơ vơ" giữa TP HCM, thưởng thức bánh mì

Nhà sản xuất phim ngày 18-8 tung ra những hình ảnh, video clip quảng bá đầu tiên của phim. Trong poster, nhân vật do Lee Kwang-soo thủ diễn xuất hiện giữa lòng TP HCM nhộn nhịp, tay cầm ổ bánh mì - món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Poster của phim

Tạo hình của Hoàng Hà trong phim

Tài tử Lee Kwang-soo giữa TP HCM

Cả hai gặp gỡ

Và bắt đầu cho câu chuyện lãng mạn

Video clip "Tay anh giữ một vì sao"

Với video clip, "Tay anh giữ một vì sao" mở ra khung cảnh đêm nhạc hoành tráng, ngôi sao Hàn Quốc đình đám Kang Jun-woo (do Lee Kwang-soo thủ diễn). Thế nhưng, hào quang sớm vụt tắt khi trợ lý của anh - do Um Mun-suk đảm nhận, vô tình cầm nhầm hộ chiếu và quay về Hàn Quốc, để lại nam thần tượng "mắc kẹt" không giấy tờ tại Việt Nam.

Trở thành "người không xu dính túi", Kang Jun-woo buộc phải làm quen với cuộc sống bình dân.

Tại đây, anh vô tình gặp Thảo (do Hoàng Hà thủ vai) - cô nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Mối nhân duyên "oái oăm" này mở ra câu chuyện tình cảm hài hước nhưng cũng không kém phần cảm xúc giữa cặp đôi "đũa lệch" này.

Hoàng Hà và Lee Kwang-soo bùng nổ "phản ứng hóa học"



Dù là lần đầu tiên hợp tác, Lee Kwang-soo và Hoàng Hà đã nhanh chóng tạo nên phản ứng hóa học tốt. Nam diễn viên xứ Hàn tận dụng triệt để khả năng hài duyên dáng, trong khi Hoàng Hà ghi điểm với vẻ đẹp thuần Việt và diễn xuất tự nhiên.

Lee Kwang-soo và Hoàng Hà trong phim

Cùng các diễn viên khác

Ẩm thực Việt lên phim

Hoàng Hà cùng Duy Khánh, Cù Thị Trà

"Anh tài" Duy Khánh cũng tham gia phim và trổ tài "thả miếng hài duyên dáng" của mình. Phim do đạo diễn Kim Sung-hoon - người từng nổi tiếng qua các phim: "Cộng sự bất đắc dĩ", "Chánh thanh tra 1958" thể hiện.

Ngoài các diễn viên trên, phim còn có sự tham gia của: Cù Thị Trà, Lâm Thanh Mỹ… và ra dự kiến ra rạp từ 3-10.