"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Kwang-soo và nữ diễn viên Việt Nam Hoàng Hà cùng tham gia phim hợp tác "Tay anh giữ một vì sao".

Lee Kwang-soo "bơ vơ" giữa TP HCM, thưởng thức bánh mì

Nhà sản xuất phim ngày 18-8 tung ra những hình ảnh, video clip quảng bá đầu tiên của phim. Trong poster, nhân vật do Lee Kwang-soo thủ diễn xuất hiện giữa lòng TP HCM nhộn nhịp, tay cầm ổ bánh mì - món ăn đặc trưng của Việt Nam.

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 1.

Poster của phim

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 2.

Tạo hình của Hoàng Hà trong phim

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 3.

Tài tử Lee Kwang-soo giữa TP HCM

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 4.

Cả hai gặp gỡ

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 5.

Và bắt đầu cho câu chuyện lãng mạn

Video clip "Tay anh giữ một vì sao"

Với video clip, "Tay anh giữ một vì sao" mở ra khung cảnh đêm nhạc hoành tráng, ngôi sao Hàn Quốc đình đám Kang Jun-woo (do Lee Kwang-soo thủ diễn). Thế nhưng, hào quang sớm vụt tắt khi trợ lý của anh - do Um Mun-suk đảm nhận, vô tình cầm nhầm hộ chiếu và quay về Hàn Quốc, để lại nam thần tượng "mắc kẹt" không giấy tờ tại Việt Nam.

Trở thành "người không xu dính túi", Kang Jun-woo buộc phải làm quen với cuộc sống bình dân.

Tại đây, anh vô tình gặp Thảo (do Hoàng Hà thủ vai) - cô nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Mối nhân duyên "oái oăm" này mở ra câu chuyện tình cảm hài hước nhưng cũng không kém phần cảm xúc giữa cặp đôi "đũa lệch" này.

Hoàng Hà và Lee Kwang-soo bùng nổ "phản ứng hóa học"

Dù là lần đầu tiên hợp tác, Lee Kwang-soo và Hoàng Hà đã nhanh chóng tạo nên phản ứng hóa học tốt. Nam diễn viên xứ Hàn tận dụng triệt để khả năng hài duyên dáng, trong khi Hoàng Hà ghi điểm với vẻ đẹp thuần Việt và diễn xuất tự nhiên.

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 7.

Lee Kwang-soo và Hoàng Hà trong phim

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 8.

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 9.

Cùng các diễn viên khác

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 10.

Ẩm thực Việt lên phim

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo say nắng "nàng thơ Việt Nam" Hoàng Hà- Ảnh 11.

Hoàng Hà cùng Duy Khánh, Cù Thị Trà

"Anh tài" Duy Khánh cũng tham gia phim và trổ tài "thả miếng hài duyên dáng" của mình. Phim do đạo diễn Kim Sung-hoon - người từng nổi tiếng qua các phim: "Cộng sự bất đắc dĩ", "Chánh thanh tra 1958" thể hiện.

Ngoài các diễn viên trên, phim còn có sự tham gia của: Cù Thị Trà, Lâm Thanh Mỹ… và ra dự kiến ra rạp từ 3-10.

Tin liên quan

"Hươu cao cổ" Lee Kwang Soo rạng rỡ tại TP HCM

"Hươu cao cổ" Lee Kwang Soo rạng rỡ tại TP HCM

(NLĐO) - Nam diễn viên kiêm người mẫu Lee Kwang Soo, được đông đảo khán giả trẻ Việt yêu mến qua chương trình "Running man" với biệt danh "Hươu cao cổ", đến TP HCM chiều 27-4, cùng các đồng nghiệp quảng bá vai diễn trong phim "Thằng em lý tưởng".

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới

(NLĐO) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo cùng trình diễn mẫu thiết kế mới của nhà thiết kế Tommy Lê.

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ

(NLĐO) – Nữ ca sĩ, doanh nhân, người mẫu Trà Ngọc Hằng gây chú ý khi xuất hiện tại ngày đầu của "Vietnam Wedding Week: Evermore"

Hoàng Hà Lee Kwang Soo Hoàng tử châu Á Nàng thơ Dao Ánh Tay anh giữ một vì sao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo