Chàng sinh viên khiếm thị lần đầu tự về quê đón Tết

Sáng 20-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, những chuyến xe mùa xuân đã lăn bánh, đưa 2.000 sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên về quê đón Tết.

Sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP HCM được hỗ trợ về quê đón Tết

Sinh viên nở nụ cười rạng rỡ, mong sớm được đoàn viên cùng gia đình

Em Nguyễn Gia My, sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải, tâm sự đã 3 năm rồi không về quê đón Tết. Có mặt tại điểm tập trung từ tờ mờ sáng, hành trang về quê của My rất gọn gàng, chỉ có 1 vali nhỏ và vài túi quà. My kể những năm trước đều ở lại thành phố để làm thêm, những dịp lễ trong năm cũng không thể về quê.

"Nhìn bạn bè nôn nao về quê, em rất tủi thân nhưng hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, phải tiết kiệm thì mới đủ tiền trang trải học phí của em và giúp cha mẹ chăm lo cho 2 em nhỏ ở quê" – My trải lòng.

Chuyến xe lăn bánh cũng là lúc nữ sinh vỡ òa hạnh phúc vì sau bao năm vừa học, vừa làm ở TP HCM, My đã được trở về Bình Định thăm cha mẹ, ôm những đứa em vào lòng.

"Trên đường về quê, em sẽ mua thêm vài món quà để tặng các em và sắm Tết cho gia đình. Em nhớ mọi người nhiều lắm!" – nữ sinh hào hứng nói.

Nhiều sinh viên lần đầu nhận vé xe về quê miễn phí

Ôm hôn cha chào tạm biệt trước khi lên xe, em Huỳnh Ngọc Hiếu (20 tuổi) là trường hợp rất đặc biệt trong chuyến xe mùa xuân năm nay. Hiếu bị khiếm thị từ nhỏ, hiện đang học song song 2 trường ĐH ở TP HCM. Dịp Tết này, gia đình của Hiếu chỉ có Hiếu về Huế thăm ông bà. Đây cũng là lần đầu tiên, em đi một chuyến hành trình xa mà không có gia đình đi cùng.

"Em không nhớ rõ bao năm rồi gia đình chưa về quê thăm bà nội. Mặc dù hơi lo lắng một chút nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội để mình thử thách bản thân và sống tự lập hơn. Hơn hết, em rất muốn về thăm mọi người và tận hưởng không khí ngày Tết ở quê hương – Hiếu chia sẻ.

Ông Huỳnh Ngọc Hà, cha của Hiếu, cho biết con trai là người sống rất tình cảm, học giỏi, cố gắng làm thêm để phụ giúp gia đình. Mặc dù bị khiếm thị nhưng Hiếu luôn ra dáng anh lớn trong nhà, chăm sóc 2 em nhỏ rất chu đáo.

"Cận Tết, việc làm nhiều nhưng tôi vẫn muốn đích thân mình đưa con ra xe. Đây là chuyến hành trình xa nhất, chuyến hành trình đầu tiên mà con phải tự đi một mình" - ông Hà nhìn theo bóng con trai nói.

Chàng sinh viên khiếm thị ôm hôn cha trước khi lên xe về quê

Bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, đánh giá chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc được xã hội ghi nhận và trở thành một hoạt động ý nghĩa được sinh viên lan tỏa sâu rộng.

"Những ngày cận Tết, sinh viên xa quê đến liên hệ với ban tổ chức để đăng ký tham gia chương trình, một số bạn trẻ từng nhận vé xe quay trở lại đóng góp tiền lương của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Đây là niềm động viên rất lớn để Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM nỗ lực tổ chức thực hiện tốt chương trình này" – bà Hà cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà, chúc sức khỏe sinh viên trước khi về quê

Những nụ cười hạnh phúc trước thềm năm mới

Ông Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên, cho biết chương trình Chuyến xe mùa xuân nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm còn tổ chức, hỗ trợ 4.000 việc làm thêm ngày Tết cho sinh viên; chương trình Xuân từ triệu tấm lòng vàng; thăm và tặng quà cho sinh viên không về quê, ở lại ký túc xá.