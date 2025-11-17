Chàng trai được dân cư mạng "đẩy thuyền" làm con rể MC Quyền Linh là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Chàng trai được dân cư mạng "đẩy thuyền" làm con rể MC Quyền Linh là ai?

Thùy Trang

(NLĐO)- Mạng xã hội những ngày qua đồng loạt lan truyền thông tin chàng trai được MC Quyền Linh "chấm" làm con rể khiến nhiều người bất ngờ.

Từ lời đùa vui của Hồng Vân với Quyền Linh: "Hay con trai tui với con gái ông?"

Chàng trai được MC Quyền Linh "chấm" làm con rể là ai? - Ảnh 1.

Lọ Lem, con hái Quyền Linh rất đỗi xinh đẹp

Lọ Lem, con gái lớn của MC Quyền Linh, dù không hoạt động showbiz nhưng là nhân vật được cư dân mạng chú ý. Mọi hoạt động của Lọ Lem đều trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Vì vậy, mới đây, khi mạng xã hội đồn đoán về chàng rể tương lai của MC Quyền Linh, một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng.

Cụ thể, mạng xã hội cho rằng, MC Quyền Linh đã chọn Khôi Nguyên (con trai NSND Hồng Vân) làm chàng rể. 

Chính điều này khiến cõi mạng hoang mang không biết thực hư thế nào? Chuyện bắt nguồn từ một lần lên sóng chương trình "Bạn muốn hẹn hò", khi đang mai mối cho cặp đôi, NSND Hồng Vân bất ngờ ngỏ ý được làm sui với MC Quyền Linh - một người bạn thân thiết: "Ê, hay hai đứa mình làm sui đi". 

Nam MC hài hước: "Thiệt không? Con gái tui đánh thằng Phi đó". Trước chia sẻ này, "bà mối" lập tức thay đổi thái độ: "Vậy thôi nghỉ đi", khiến cả trường quay bật cười.

Và thực tế, việc MC Quyền Linh chọn rể chỉ là chuyện hài hước, bên lề của đôi bạn thân thiết Quyền Linh - Hồng Vân. 

Nhưng cõi mạng đồn thổi như thật khiến không ít người bàn tín bán nghi. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng quan tâm đến con trai của NSND Hồng Vân như quan tâm đến Lọ Lem. 

Vì cả hai đều có cha mẹ là những người nổi tiếng. Khôi Nguyên (tên cún cơm là Trê Phi) sinh năm 1997, cao trên 1,8m, cũng mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật "con nhà nòi". 

Không chỉ đam mê điện ảnh, Trê Phi còn có tài lẻ về âm nhạc, có khả năng tự đàn, hát, thường làm những clip nhạc cover lại theo phong cách riêng. Anh cũng thích tập gym và tìm hiểu về xe phân khối lớn.

Chân dung "Trê Phi"

Chàng trai được MC Quyền Linh "chấm" làm con rể là ai? - Ảnh 2.

Khôi Nguyên, con trai NSND Hồng Vân

Khôi Nguyên theo học ngành Đạo diễn, khoa Điện ảnh trường Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge trực thuộc hệ thống Đại học Chapman (California, Mỹ). Trước đó, con trai Hồng Vân tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Cao đẳng Fullerton ở California. 

Khôi Nguyên cũng có một bảng thành tích đáng nể: được vinh danh tại hạng mục Hình ảnh đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc Phim ngắn xuất sắc nhất của giải Los Angeles Film Awards tháng 4-2021. 

Trước đó, anh cũng rinh về giải thưởng với bộ phim "Nostalgia" tại New York Film Festival tháng 3-2021, ở các hạng mục Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Ánh sáng đẹp nhất, chắc 1 suất tranh giải New York Film Festival thường niên. 

Sau khoảng thời gian trải nghiệm nghề tại Mỹ, Khôi Nguyên về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Dù chỉ là một câu chuyện vui, nhưng cư dân mạng lại nhiệt tình đẩy thuyền cho Khôi Nguyên và Lọ Lem vì môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. 

Về phần Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh, SN 2005) rất được lòng cộng đồng mạng bởi ngoại hình xinh đẹp, học hành giỏi giang, kiếm tiền thuộc hàng "đỉnh chóp. Người đẹp đang học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT.

Tin liên quan

Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng

Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng

(NLĐO) - Dù không hoạt động showbiz nhưng nhan sắc 2 con gái MC Quyền Linh luôn trở thành đề tài bình luận, ngợi khen của cư dân mạng.

Lọ Lem con gái Quyền Linh chàng rể của Lọ Lem
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo