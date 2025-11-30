Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir, Hà Nội sáng nay 30-11 ở nhóm 5 đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với mức AQI trung bình 225.
IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 5 thế giới, tương đương nhiều đô thị ô nhiễm nặng như KolKat, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan) hay Banghdad (Iraq).
Trên bản đồ quan trắc của hệ thống này, nhiều khu vực như Thanh Xuân, Lê Duẩn, Tây Hồ hay Vĩnh Tuy xuất hiện màu đỏ sẫm, trong đó Tây Hồ ghi nhận mức cao nhất (khoảng 282).
Tại trạm đặt trước cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng, AQI từ mức 150 tối qua 29-11 lên khoảng 210 vào lúc 7 giờ ngày 30-11, chuyển sang nhóm "rất xấu" - mức có thể gây ảnh hưởng sức khỏe cho toàn bộ dân cư.
Nhiều điểm đo khác trong thành phố cũng cho kết quả tương tự. Khu vực Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số trên 200 lúc rạng sáng trước khi giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng "rất xấu".
Công viên Khuất Duy Tiến sáng nay duy trì quanh mức 160, phản ánh lớp bụi mịn tích tụ dày trong điều kiện trời rét, lặng gió.
Ô nhiễm không khí Hà Nội dự báo kéo dài trong những ngày tới
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) có cảnh báo về đợt ô nhiễm không khí dự báo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm này, Bộ NN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường.
Bộ NN-MT đề nghị Hà Nội và các địa phương giao lực lượng Công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, ven các giao lộ giao thông.
Bộ NN-MT sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương. Đề nghị các địa phương xử lý ngay khi nhận được thông tin phản ánh.
