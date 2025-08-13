ChatGPT-5 của OpenAI bị chê

Tuy nhiên, cộng đồng người dùng trên Reddit đánh giá GPT-5 chưa đáp ứng kỳ vọng và thậm chí còn hạn chế hơn so với các phiên bản trước. Một bài đăng với tiêu đề "GPT-5 is horrible" (tạm dịch: GPT-5 thật tệ) nhận được 4.600 lượt đồng tình và 1.700 bình luận, phản ánh sự không hài lòng. Người dùng phàn nàn rằng câu trả lời của GPT-5 ngắn gọn, thiếu chi tiết, phong cách giao tiếp mang "tính AI quá mức" và kém cá tính.

Người dùng ChatGPT Plus còn bị giới hạn 200 tin nhắn mỗi tuần và cảm thấy bất tiện khi chỉ được sử dụng GPT-5 mà không thể quay lại các mô hình cũ. Một ý kiến khác so sánh GPT-5 như "mắc phải chấn thương não nghiêm trọng", ám chỉ việc trả lời kém hiệu quả.

Dù vậy, một số người dùng đánh giá GPT-5 là bản nâng cấp đáng kể so với GPT-4, với nhiều tính năng mới. Biên tập viên AI Alex Hughes nhận định: "GPT-5 rõ ràng là một bước tiến lớn", song những hạn chế như giới hạn tin nhắn và không thể truy cập các mô hình cũ khiến nhiều người thất vọng. Một người dùng khác cho rằng các vấn đề của GPT-5 có thể chỉ là tạm thời và sẽ được cải thiện.

Theo Bloomberg, một số phản ứng tiêu cực có thể đến từ nhầm lẫn về cách hoạt động của mô hình. Khác với những phiên bản trước, GPT-5 tự động chuyển đổi mô hình phù hợp dựa trên truy vấn của người dùng.



