HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

ChatGPT-5 của OpenAI bị chê

X.Mai

OpenAI vừa ra mắt GPT-5, quảng bá đây là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh, nhanh và hữu ích nhất từ trước đến nay

Tuy nhiên, cộng đồng người dùng trên Reddit đánh giá GPT-5 chưa đáp ứng kỳ vọng và thậm chí còn hạn chế hơn so với các phiên bản trước. Một bài đăng với tiêu đề "GPT-5 is horrible" (tạm dịch: GPT-5 thật tệ) nhận được 4.600 lượt đồng tình và 1.700 bình luận, phản ánh sự không hài lòng. Người dùng phàn nàn rằng câu trả lời của GPT-5 ngắn gọn, thiếu chi tiết, phong cách giao tiếp mang "tính AI quá mức" và kém cá tính.

Người dùng ChatGPT Plus còn bị giới hạn 200 tin nhắn mỗi tuần và cảm thấy bất tiện khi chỉ được sử dụng GPT-5 mà không thể quay lại các mô hình cũ. Một ý kiến khác so sánh GPT-5 như "mắc phải chấn thương não nghiêm trọng", ám chỉ việc trả lời kém hiệu quả.

Dù vậy, một số người dùng đánh giá GPT-5 là bản nâng cấp đáng kể so với GPT-4, với nhiều tính năng mới. Biên tập viên AI Alex Hughes nhận định: "GPT-5 rõ ràng là một bước tiến lớn", song những hạn chế như giới hạn tin nhắn và không thể truy cập các mô hình cũ khiến nhiều người thất vọng. Một người dùng khác cho rằng các vấn đề của GPT-5 có thể chỉ là tạm thời và sẽ được cải thiện.

Theo Bloomberg, một số phản ứng tiêu cực có thể đến từ nhầm lẫn về cách hoạt động của mô hình. Khác với những phiên bản trước, GPT-5 tự động chuyển đổi mô hình phù hợp dựa trên truy vấn của người dùng.


Tin liên quan

ChatGPT bất ngờ sập

ChatGPT bất ngờ sập

(NLĐO) - Trước sự cố này, nhiều người dùng đã chuyển sang sử dụng các nền tảng AI khác như Gemini, Grok để tiếp tục công việc.

OpenAI bất ngờ thêm tính năng mới cho ChatGPT, phụ huynh hài lòng

(NLĐO) - ChatGPT sẽ chủ động đặt câu hỏi kiểm tra sự hiểu bài của người dùng và trong một số trường hợp có thể từ chối cung cấp đáp án trực tiếp.

Phát hiện gây sốc trên ChatGPT khiến người dùng choáng váng

(NLĐO) - OpenAI đang làm việc để gỡ bỏ các nội dung đã bị Google thu thập.

chatgpt-5 Open AI ChatGPT GPT-5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo