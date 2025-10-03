HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Châu Âu loay hoay với "tường chắn UAV"

Anh Thư

Ủng hộ mạnh dự án "tường chắn" UAV là các nước ở Baltic và phía Bắc EU

Theo Euronews, một loạt vụ vi phạm không phận xảy ra đối với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã khiến kế hoạch xây dựng một bức tường ngăn máy bay không người lái (UAV) được đưa lên đầu chương trình nghị sự, khi các nhà lãnh đạo khối họp bàn về quốc phòng tại TP Copenhagen - Đan Mạch ngày 1-10.

Các vụ vi phạm không phận nói trên xảy ra trong vòng vài tuần qua tại các nước Ba Lan, Estonia, Romania và Đan Mạch. Mới nhất, vào ngày 1-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Sabine Sütterlin-Waack báo cáo quốc hội về sự xuất hiện của những chiếc UAV không xác định trên bầu trời nước này vào khoảng giữa đêm 25 và 26-9, "tại vùng Dithmarschen, quận Rendsburg-Eckernförde cũng như Kiel - bao gồm bên trên các cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu".

Châu Âu loay hoay với "tường chắn UAV"- Ảnh 1.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái) đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại TP Copenhagen ngày 2-10/ Ảnh: AP

Ủng hộ mạnh dự án "tường chắn" UAV là các nước ở Baltic và phía Bắc EU. Thủ tướng Latvia Evika Siliņa nhận định một bức tường như vậy dọc theo sườn phía Đông của EU có thể hoàn thành trong vòng 1 - 1,5 năm, dù trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng nêu mốc thời gian là khoảng 3 - 4 năm tới. Bà Siliņa khẳng định thời gian thực hiện có thể ngắn hơn nhiều trong bối cảnh công nghệ UAV đang phát triển nhanh chóng; chẳng hạn nước bà đã bắt đầu đầu tư vào các hệ thống âm thanh và cảm biến theo khuyến nghị của Ukraine. Tương tự, bà Kaja Kallas, cựu lãnh đạo Estonia và hiện là người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, cũng cho rằng Ukraine "có dây chuyền sản xuất máy bay không người lái có thể mở rộng sang châu Âu".

Theo Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda, các cuộc thảo luận sắp tới cần chú trọng đến năng lực, khả năng thực hiện và nguồn tài chính cho kế hoạch này. Đặc biệt, các nước thành viên EU sẽ phải chi phần lớn cho số tiền xây bức tường, bởi các quỹ EU hiện chỉ có khoảng 150 tỉ euro dưới hình thức cho vay. Trong năm nay, Ủy ban châu Âu đã thông báo gói 800 tỉ euro nhằm tái vũ trang châu Âu đến cuối thập kỷ này, song đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo