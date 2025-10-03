Châu Âu loay hoay với "tường chắn UAV"

Theo Euronews, một loạt vụ vi phạm không phận xảy ra đối với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã khiến kế hoạch xây dựng một bức tường ngăn máy bay không người lái (UAV) được đưa lên đầu chương trình nghị sự, khi các nhà lãnh đạo khối họp bàn về quốc phòng tại TP Copenhagen - Đan Mạch ngày 1-10.

Các vụ vi phạm không phận nói trên xảy ra trong vòng vài tuần qua tại các nước Ba Lan, Estonia, Romania và Đan Mạch. Mới nhất, vào ngày 1-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Sabine Sütterlin-Waack báo cáo quốc hội về sự xuất hiện của những chiếc UAV không xác định trên bầu trời nước này vào khoảng giữa đêm 25 và 26-9, "tại vùng Dithmarschen, quận Rendsburg-Eckernförde cũng như Kiel - bao gồm bên trên các cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái) đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại TP Copenhagen ngày 2-10/ Ảnh: AP

Ủng hộ mạnh dự án "tường chắn" UAV là các nước ở Baltic và phía Bắc EU. Thủ tướng Latvia Evika Siliņa nhận định một bức tường như vậy dọc theo sườn phía Đông của EU có thể hoàn thành trong vòng 1 - 1,5 năm, dù trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng nêu mốc thời gian là khoảng 3 - 4 năm tới. Bà Siliņa khẳng định thời gian thực hiện có thể ngắn hơn nhiều trong bối cảnh công nghệ UAV đang phát triển nhanh chóng; chẳng hạn nước bà đã bắt đầu đầu tư vào các hệ thống âm thanh và cảm biến theo khuyến nghị của Ukraine. Tương tự, bà Kaja Kallas, cựu lãnh đạo Estonia và hiện là người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, cũng cho rằng Ukraine "có dây chuyền sản xuất máy bay không người lái có thể mở rộng sang châu Âu".

Theo Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda, các cuộc thảo luận sắp tới cần chú trọng đến năng lực, khả năng thực hiện và nguồn tài chính cho kế hoạch này. Đặc biệt, các nước thành viên EU sẽ phải chi phần lớn cho số tiền xây bức tường, bởi các quỹ EU hiện chỉ có khoảng 150 tỉ euro dưới hình thức cho vay. Trong năm nay, Ủy ban châu Âu đã thông báo gói 800 tỉ euro nhằm tái vũ trang châu Âu đến cuối thập kỷ này, song đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể.